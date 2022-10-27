«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сепаханом» в Иране

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что «Зенит» подписал меморандум о сотрудничестве с иранским клубом «Сепахан».

Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом». При поддержке министерства спорта подписан меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идет активный обмен командами для участия в турнирах. Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча «Зенита» и «Сепахана», которая запланирована в Иране 27 ноября.