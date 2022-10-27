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«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сепаханом» в Иране

вчера, 11:43

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что «Зенит» подписал меморандум о сотрудничестве с иранским клубом «Сепахан».

Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом». При поддержке министерства спорта подписан меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идет активный обмен командами для участия в турнирах. Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча «Зенита» и «Сепахана», которая запланирована в Иране 27 ноября.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:01
От продуктивного диалога к продуктивному сотрудничеству.
lotsman
lotsman
вчера в 19:00
Это не плохо. Надо играть на международных уровнях, хотя бы так.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:09
Намечается битва титанов?)
Gahi
Gahi
вчера в 17:36
В матче между Брюгге и Порту в Лиги Чемпионов который закончился со счётом 0:4 два мяча забил лучший нападающий Порту и сборной Ирана Мехди Тареми. Так что и в этой команде по прозвищу "Желтые Львы" есть хорошие футболисты которые могут преподнести сюрприз своим соперникам. Будет интересно посмотреть на игру львов где встретятся "Сине-бело-голубой Лев" против "Жёлтого Льва". Удачи
Храневец
Храневец
вчера в 17:30
Слов нет одни мысли - и те нехорошие !
adekvat
adekvat
вчера в 16:34
Все временно.
sv_1969
sv_1969 ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 16:28
Уже нет))) Порту уже ответочку прислал))
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 16:24
Пора привыкать к Азии
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:26
В этом году многие - Брюгге, как страшный сон вспоминают;)
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 14:57
Теперь только остаются игры со всякими сеПАХАНАМИ
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 14:54
Хорошо что наши команды не играют в еврокубках.Один негатив и позор, особенно от игры Зенита в лч
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 14:47
Путь на запад закрыт, нужны новые направления.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:37
Наговорил много, содержания - кот наплакал.
sv_1969
sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 13:00
Ну да!А то вы Брюгге как страшный сон вспоминаете)))
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:59
Не думаю что много! Ирану за счастье насерить западу!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:51
Интересно сколько за этот "меморандум" заплатит Газпром!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 12:37
Россия и Иран союзники во всех отрасли и.т.д.
Как говорится Дружба народов.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 12:03
Сильно
Izmar
Izmar
вчера в 11:58
Может быть, хоть в Иране найдется достойный соперник Зениту.
Сп62
Сп62
вчера в 11:51
Это, как раз то, что нам надо.
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