«Торпедо» примет ЦСКА в Кубке России на «ВТБ-Арене»

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сегодня, 19:12

«Торпедо» проведет домашний матч первого тура группового этапа Кубка России с ЦСКА на «ВТБ-Арене» в Москве.

«В связи с повышенной загруженностью футбольных полей в Москве, Российский футбольный союз, представители клубов и „ВТБ-Арены“ приняли совместное решение о проведении матча Кубка России между „Торпедо“ и ЦСКА на нашем стадионе 31 августа. Со своей стороны готовы оказать всестороннее содействие для обеспечения организации матча на высшем уровне», — сообщил генеральный директор «ВТБ-Арены» Андрей Лунтовский.

Матч пройдет 31 августа.