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«Торпедо» примет ЦСКА в Кубке России на «ВТБ-Арене»

сегодня, 19:12
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА31.08.2022 в 17:00 Не начался

«Торпедо» проведет домашний матч первого тура группового этапа Кубка России с ЦСКА на «ВТБ-Арене» в Москве.

«В связи с повышенной загруженностью футбольных полей в Москве, Российский футбольный союз, представители клубов и „ВТБ-Арены“ приняли совместное решение о проведении матча Кубка России между „Торпедо“ и ЦСКА на нашем стадионе 31 августа. Со своей стороны готовы оказать всестороннее содействие для обеспечения организации матча на высшем уровне», — сообщил генеральный директор «ВТБ-Арены» Андрей Лунтовский.

Матч пройдет 31 августа.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 21:11
Практически все шесть московских команд, включая Химки, играют дома на шесть игр больше остальных. Такой вот календарный московский бонус.
Capral
Capral
сегодня в 19:46
Отличное решение!!! Историческое противостояние двух замечательных советских клубов!!! Очень рад, что снова, игра этих команд состоится на родном ДИНАМО, как в добрые, советские времена!!!!!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:34
Ну и ладно, нормальная арена.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:15
Ну хоть сами договорились, без истерик из Спартака!
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