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У полузащитника «Сочи» Ангбана диагностирован разрыв крестообразной связки

вчера, 09:56

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что полузащитник Викторьен Ангбан получил серьезную травму.

После игры с «Ростовом» Викторьен Ангбан прошёл тщательное обследование.

К огромному сожалению, подтвердились самые худшие опасения: у ивуарийца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В ближайшее время полузащитник сочинцев будет прооперирован в Барселоне, после чего начнёт процесс реабилитации после травмы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:56
Коллеги- болельщики. Что нам втирает судейское сообщество по аналогичным эпизодам? Безрассудная, агрессивная борьба должна караться. В данном эпизоде все это присутствует в полной мере, несмотря даже на то, что Уткин мяча коснулся, чуток. Мяч даже направления не поменял. У сочинца в итоге разрыв крестов. И что после такой борьбы Безбородов хочет нам доказать? Что убивает больше всего, в разных встречах похожие эпизоды трактуют по-разному. А нашим российским костоломам ( Черникову, Мухину, сейчас и Уткину, пусть извинят те, кого не упомянул),хотел бы пожелать побольше мозгов. Вернется ведь. Хотелось чтоб и судьи не поощряли такие методы борьбы, только вряд ли дождемся.
makkie
makkie
вчера в 11:25
Здоровья, неприятная травма!

Там Нобоа вроде бы в цска собрался. Если так, то Сочи вообще без центра поля останется.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:24
Надоели уже эти кресты
ОПС
ОПС
вчера в 11:12
Надолго выбыл. Здоровья!
shlomo
shlomo
вчера в 10:11
Здоровья и быстрее в строй
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:57
Когда он успел,здоровья пврню!
Гость
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