У полузащитника «Сочи» Ангбана диагностирован разрыв крестообразной связки

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что полузащитник Викторьен Ангбан получил серьезную травму.
После игры с «Ростовом» Викторьен Ангбан прошёл тщательное обследование.
К огромному сожалению, подтвердились самые худшие опасения: у ивуарийца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.
В ближайшее время полузащитник сочинцев будет прооперирован в Барселоне, после чего начнёт процесс реабилитации после травмы.
Там Нобоа вроде бы в цска собрался. Если так, то Сочи вообще без центра поля останется.
Там Нобоа вроде бы в цска собрался. Если так, то Сочи вообще без центра поля останется.