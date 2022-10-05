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«Лужники» примут финал Кубка России

вчера, 13:30

Стадион «Лужники» примет финал Кубка России в этом сезоне.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома РФС. Матч пройдет в июне 2023 года.

В прошлом сезоне финал также приняли «Лужники», «Спартак» победил «Динамо».

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:13
Одно название этого кубка уже стоит того чтобы слиться)
gentlewolf
gentlewolf ответ Detroit_07 (раскрыть)
вчера в 17:51
Правильно. А еще пусть обитатели Кремля поездят по вашим городам, это справедливо будет. Посидят в Саранске недельку, в Орле месяцок, на Анадырь с Чукоткой на пару деньков заглянут.
Чтоб всем досталось.
А то что один футбол всем раздавать?
давайте и остальным столица поделится.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 17:20


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ermak6848
ermak6848
вчера в 17:09
Это хорошо, а ещё лучше мальчишек запустить Бесплатно..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 15:13
А Суперкубок Зенит будет брать дома.
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 15:07
А Лужники что один на всю страну? Я понимаю что Москва это отдельное государство от России, сама по себе живёт, но и о других иногда можно же подумать,столько красивых у нас в стране городов и стадионов. Или это чтоб главам РФС и депутатам ненадо далеко ездить?
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:20
Я немножко пожил в те времена. Конечно, об этом говорили, так же как и анекдоты про КПСС рассказывали, только все равно все делалось по "многочисленным просьбам трудящихся"
Союзник противников
Союзник противников ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 14:12
А откуда Вы знаете,если "об этом нельзя было говорить"???
Detroit_07
Detroit_07
вчера в 14:09, ред.
Возможно РФС не в курсе, что помимо Лужников и Газпром арены есть и другие стадионы, где можно проводить финал кубка.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:05
Пора бы уж рынок в Лужниках опять открывать !
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:05
Под сомнение это ставили очень многие, во всяком случае не московские команды и их болельщики. Только об этом негде было и нельзя было заявить.
shlomo
shlomo
вчера в 14:03
Ну решили так решили.... А в регионах не думали провести? Прекрасные арены стоят в Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде(ну туда с логистикой проблемы будут у болельщиков возможно), Ростове, Самаре. Люди хоть на футбол посмотрят там, особенно в первых двух городах...

Ну а так что самые редкий стадион выбран. В этом городе же так не хватает большого футбола, давайте и отдадим проведения кубка, чтобы население города порадовалось.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 13:53
Решили так решили
makkie
makkie
вчера в 13:50
Прекрасно!
Вот почему Зенит сливается )))
старина
старина ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 13:48
Вы так и сделали
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:44
Надеюсь,это отобрать не смогут??? Ну разве что ГАЗПРОМ воспротивится.
В СССР все финалы Кубка проводились в столице,на главном стадионе,и никто это под сомнение не ставил.До поры до времени.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 13:43
С Суперкубком тоже сразу бы определились
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:42
Это хорошо,все поместятся!
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