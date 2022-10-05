«Лужники» примут финал Кубка России

Стадион «Лужники» примет финал Кубка России в этом сезоне.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома РФС. Матч пройдет в июне 2023 года.
В прошлом сезоне финал также приняли «Лужники», «Спартак» победил «Динамо».
Стадион «Лужники» примет финал Кубка России в этом сезоне.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома РФС. Матч пройдет в июне 2023 года.
В прошлом сезоне финал также приняли «Лужники», «Спартак» победил «Динамо».
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
Ну а так что самые редкий стадион выбран. В этом городе же так не хватает большого футбола, давайте и отдадим проведения кубка, чтобы население города порадовалось.
Ну а так что самые редкий стадион выбран. В этом городе же так не хватает большого футбола, давайте и отдадим проведения кубка, чтобы население города порадовалось.