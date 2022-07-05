Содержание стадиона «Ак Барс Арена» обходится в 306 млн рублей ежегодно

Заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов рассказал, в какую сумму обходится содержание стадиона «Ак Барс Арена», на котором выступает «Рубин».
Содержание объекта не обременяет республиканский бюджет. Содержание обходится в 306 млн рублей, из них 180 млн — из бюджета, 120 млн рублей — внебюджетные средства. Мы планируем увеличить количество привлекаемых внебюджетных средств. Объект полностью загружен.
Скорее всего, опять средства монополий какие-нибудь и по факту это тоже бюджетные)
Скорее всего, опять средства монополий какие-нибудь и по факту это тоже бюджетные)