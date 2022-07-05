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Содержание стадиона «Ак Барс Арена» обходится в 306 млн рублей ежегодно

05 июля 2022, 15:30

Заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов рассказал, в какую сумму обходится содержание стадиона «Ак Барс Арена», на котором выступает «Рубин».

Содержание объекта не обременяет республиканский бюджет. Содержание обходится в 306 млн рублей, из них 180 млн — из бюджета, 120 млн рублей — внебюджетные средства. Мы планируем увеличить количество привлекаемых внебюджетных средств. Объект полностью загружен.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
05 июля в 21:37
Ахаха, да, 1500 лет небось лет через семь отметят)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
05 июля в 21:18
У тебя отпадёт этот и подобные вопросы, если вспомнишь, что в 2005-м страна отмечала 1000-летие Казани.))) Татары в этом отношении молодцы...и не только в этом.
Van Vanovich
Van Vanovich
05 июля в 19:13
О..еть такие огромные бабки... Сколько можно было детский секции открыть. Даже дворец спорта не большой построить
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
05 июля в 17:43
Все понятно, но тогда надо заполнять стадионы и включать другие рычаги доходов. Ну теперь не строить ведь новый стадион на 10 тысяч из бюджетных денег )
Ответ акцентрировался больше на расточительности средств, когда ситуацию можно улучшить. Сделать ее более приближенной к европейской модели лиг.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 17:00
Надо его продать!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Бык без трезубца (раскрыть)
05 июля в 16:52
На твой вопрос отвечает то, что "Рубин" играет на "Ак Барс Арене".

Ведь всё просто, стадион на 45 тыс требует, как подтверждает замминистра, больше 300 миллионов рублей в год на поддержку, в то время, как простой стадион на 10 тыс требовал бы миллионов 30 - с ростом стадиона расходы увеличиваются экспоненциально.

Кроме того, такие огромные стадионы, кроме огромных расходов впустую, отбивают желание зрителей на них ходить, ведь они там сидят в камерной атмосфере, в тишине, средняя заполняемость стадиона 16%, по факту, даже в 7.5 тыс они сидят на пустом стадионе.
Бонжорно
Бонжорно
05 июля в 16:48
там ф футбол воо бще играют? я видл только хоккей н
Бык без трезубца
Бык без трезубца
05 июля в 16:33
И это только содержание стадиона. Хорошо если Рубин покрывает убытки, но без бюджетных средств будет тяжело. Поэтому и надо искать инвесторов. Но для инвесторов важна и прибыль от содержания клуба. Вся функциональность футбола к сожалению завязана на бюджетные средства, телега впереди лошади. Было бы конечно замечательно если клуб зарабатывал сам и из этих средств содержал клуб, тем самым появилась бы более прозрачная картина происходящего, где клуб знал сколько реально сможет потратить и нужны ли огромные затраты.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
05 июля в 16:06
У меня по этому поводу один вопрос - что есть "внебюджетные средства". По этому поводу могла бы родиться мысль, что это заработанные средства, но её перечеркивает его акцент на "привлекаемые бюджетные средства".

Скорее всего, опять средства монополий какие-нибудь и по факту это тоже бюджетные)
Mangur
Mangur
05 июля в 16:01
Жесть.
fb94hzsd5n42
fb94hzsd5n42
05 июля в 15:39
Вот такие затраты
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 15:36
Для ФНЛ - это точно перебор.
Гость
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