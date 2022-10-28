Директор «Шахтёра»: «Мудрик стоит 100 млн евро. Он на уровне с Мбаппе»

Заместитель спортивного директора «Шахтёра» Карло Николини прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Сити» и «Арсенала» к полузащитнику .

Интерес «Арсенала» и «Манчестер Сити»? Это две команды, которые проявили интерес к Мудрику. Но есть и другие клубы, которые могут осуществить его трансфер. Есть много английских команд, которые могут подписать его, есть испанские, французские клубы. Вместе с Килианом Мбаппе, Рафаэлом Леау и Винисиусом Жуниором Мудрик — сильнейший игрок на этой позиции.

Достаточно ли 40 миллионов евро, чтобы купить его? Мы не говорим об этих цифрах. Даже за 50 миллионов евро мы не продадим Мудрика. Если поступает предложение в размере 50 млн евро, мы даже не звоним президенту, чтобы сообщить об этом предложении. Мы ценим Мудрика больше, чем Антони из «Манчестер Юнайтед», который стоит 100 миллионов евро. Мы не обязаны продавать его. Мы не хотим говорить о суммах трансфера, которые не соответствуют его качествам. Если вы хотите получить определенных игроков, чтобы изменить ситуацию в топ-клубах, вам также нужно заплатить правильную сумму.