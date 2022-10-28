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Директор «Шахтёра»: «Мудрик стоит 100 млн евро. Он на уровне с Мбаппе»

вчера, 10:31

Заместитель спортивного директора «Шахтёра» Карло Николини прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Сити» и «Арсенала» к полузащитнику Михаилу Мудрику.

Интерес «Арсенала» и «Манчестер Сити»? Это две команды, которые проявили интерес к Мудрику. Но есть и другие клубы, которые могут осуществить его трансфер. Есть много английских команд, которые могут подписать его, есть испанские, французские клубы. Вместе с Килианом Мбаппе, Рафаэлом Леау и Винисиусом Жуниором Мудрик — сильнейший игрок на этой позиции.

Достаточно ли 40 миллионов евро, чтобы купить его? Мы не говорим об этих цифрах. Даже за 50 миллионов евро мы не продадим Мудрика. Если поступает предложение в размере 50 млн евро, мы даже не звоним президенту, чтобы сообщить об этом предложении. Мы ценим Мудрика больше, чем Антони из «Манчестер Юнайтед», который стоит 100 миллионов евро. Мы не обязаны продавать его. Мы не хотим говорить о суммах трансфера, которые не соответствуют его качествам. Если вы хотите получить определенных игроков, чтобы изменить ситуацию в топ-клубах, вам также нужно заплатить правильную сумму.

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Все комментарии
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 02:36
Haimars предложат и поменяют)
RoArt
RoArt
вчера в 20:30
1 Мудрик стоит как 5 карланов. ПСЖ приготовиться!
edubokom
edubokom
вчера в 19:13
Доктора. И поскорее.
minai
minai
вчера в 16:28
Ещё дороже стоит чувак, которому упомянутый Мудрик выложил пас на последних минутах, а тот взял и не забил.
witynchik
witynchik
вчера в 16:26
Ни Мбаппе конечно, но малый очень хорош
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 15:51, ред.
Странно, а на трансфермаркете 15🤔наверно опечатку сделали
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:28
я не против
Capral
Capral ответ bsww (раскрыть)
вчера в 15:03
Динамо Киев, сейчас- в его нынешнем состоянии??? Юноша, следи за футболом...
ariec93
ariec93 ответ bsww (раскрыть)
вчера в 14:55
Фред в МЮ
Rattlehead
Rattlehead ответ bsww (раскрыть)
вчера в 14:40, ред.
Сильнейшие клубы СССР - Динамо Киев, Спартак и Динамо Москва. Шахтер тут вообще не пришей кобыле хвост, ибо даже ни разу не выигрывал первенство Советского Союза. Хотя, с другой стороны, надо признать, что Шахтер, пожалуй, единственный украинский клуб, не сливавший игры Киеву.
Capral
Capral ответ bsww (раскрыть)
вчера в 14:01
Шахтер сильнейший клуб из СССР??? Возможно из постсоветского пространства, но не из СССР точно.
Capral
Capral ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 13:59
И уже давно.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 13:42
Настоящий Шахтер в Донецке. А это не пойми что.
bsww
bsww
вчера в 13:30
перегнул палку. За такую сумму никто не купит игрока у клубов из СССР. Динамо Киев и Шахтёр Донецк являются сильнейшими клубами из СССР, но самые дорогие игроки за сколько "сваливали" в Европу, за 35-40 млн евро МАКСИМУМ. Лучше бы назвал сумму в 35+ млн евро.
Если кто не согласен, предлагаю устроить в межсезонье супертурнир по 5 сильнейших команд по итогам текущего чемпионата. Игра по 1 матчу против каждой, итого 9 матчей. Худшим клубом наверняка клуб из Украины. НО при этом НАВЕРНЯКА в тройке лучших будут и ДИНАМО КИЕВ и ШАХТЁР ДОНЕЦК, а то и вовсе займут 1 и 2 место, обойдя сильнейший в МИРЕ ЗЕНИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
pomor45
pomor45 ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 12:37
Головная боль для УЕФА.
pomor45
pomor45
вчера в 12:35
С Мудриком Карло явно перемудрил.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:23
Футбол хохлы придумали ,поэтому Мудрик должен стоить в два раза дороже всякого Мбапе ! ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 12:16
и не умеет воспитывать заместителей спортивных директоров
Capral
Capral ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 11:53
Возможно и так.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:51
Сравнение идет в плоскости цены вопроса)
Мбаппе купили за 180млн. в свое время)
Capral
Capral
вчера в 11:49
Мудрик- безусловно талант, и возможно, его ждет большое и светлое будущее, но 100млн., и сравнение его с Мбаппе- ГЛУПОСТЬ и ИДИОТИЗМ.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 11:47
Я не видел такую команду ни в Премьер Лиге...ни в ФНЛ...ни в регионах...

Знаю только Донецкий Шахтер из Украинской Премьер Лиги.
Между прочим промежуточное второе место!
И борьбу за плей-офф Лиги Чемпионов ведет!
А, насколько мне известно, российских команд нет в еврокубках..
barcamilan
barcamilan
вчера в 11:44
мудрык даже не уровня пакеты
Expert soccer
Expert soccer ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 11:42
Донецкий Шахтер это и есть Российская команда.Или есть еще один Донецк?
ДСА
ДСА
вчера в 11:25
Очередная глупость руководителя.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 11:21
Боже Боже, какое самомнение у этого кренделя, которого, видимо по ошибке, называют "спортивный директор" Сколько д...а из него прет, когда он начинает пафосно объяснять черни, что за жалки 50 лямов он даже президенту клуба не позвонит. Он наверно на облачке летает, а не по земле ходит. Если бы я был президентом клуба и увидел такое вью своего подчиненного, я бы вызвал его в кабинет и дал таких пиз....ей за то, что слишком много хапнул звезд с неба. Я думал де Лаурентис странный, но у старика Лаурентиса хотя бы есть имя и репутация, чтобы на них все списать. А этот ноунейм то кто??? Почему он вообще подобное вякает? На месте уважающих себя руководителей клубов я бы даже не стал звонить этому шуту
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 11:21
Жёсткий трип...
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 11:12
Во рассмешил!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 11:02
Фантазёр
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:51
Донецкий Шахтер потрясающая команда!
И по мимо Мудрика там россыпь талантливых и качественных игроков!
Уж что что, а украинская команда умеет радовать нас молодыми игроками!

И в конце концов..
Если Феликса за полсезона втюхали за 126млн.,Дембеле за сезон за 125, то Мудрик до 100 тоже дотянет!
Такое Российским командам и не снилось!!!)
Гость
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