«Зачем „Венеции“ возрастной нападающий?» Итальянский журналист — о Дзюбе

Журналист издания Corriere della Sport Массимилиано Мартини прокомментировал информацию об интересе «Венеции» к нападающему «Аданы Демирспор» .

Если говорить насчет Артема Дзюбы в «Венеции», то на данный момент в Италии нет новостей или слухов об этом трансфере. Все только знают, что российский форвард почти не играет в «Адане Демирспор».

Да, у Дзюбы в «Венеции» есть друг и партнер по сборной Денис Черышев. Их связка запомнилась на чемпионате мира. Однако сейчас не ведется никаких переговоров о переходе Дзюбы в какой-то итальянский клуб. Зачем «Венеции» возрастной нападающий, который провалился в Турции? Чтобы он повторил судьбу Кокорина?