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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

«Зачем „Венеции“ возрастной нападающий?» Итальянский журналист — о Дзюбе

вчера, 12:37

Журналист издания Corriere della Sport Массимилиано Мартини прокомментировал информацию об интересе «Венеции» к нападающему «Аданы Демирспор» Артему Дзюбе.

Если говорить насчет Артема Дзюбы в «Венеции», то на данный момент в Италии нет новостей или слухов об этом трансфере. Все только знают, что российский форвард почти не играет в «Адане Демирспор».

Да, у Дзюбы в «Венеции» есть друг и партнер по сборной Денис Черышев. Их связка запомнилась на чемпионате мира. Однако сейчас не ведется никаких переговоров о переходе Дзюбы в какой-то итальянский клуб. Зачем «Венеции» возрастной нападающий, который провалился в Турции? Чтобы он повторил судьбу Кокорина?

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:45
Пусть берут,вдруг заиграет с Дениской!
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:23
Это просто слухи
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:56
У Дзюбы своя судьба.
Futurista
Futurista
вчера в 12:56, ред.
Во дворцах и на площадях, на гондолах, в кофейнях, пиццериях и кебабных Венеции только и разговоры о том что Дзюба почти не играет в Адане Демирспор)...
v6gyqj3vjng8
v6gyqj3vjng8
вчера в 12:51
Да вы шо? Да вы видос хоть гляньте! Он же так быстро и яростно теребонькает, что любому молодому фору даст!
112910415
112910415
вчера в 12:45
какое-то у них предубеждение в отношении российских нападающих !
но почему, почему ?!
Гость
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