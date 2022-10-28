Черчесов: «После матча попросил у Головина футболку для товарища»

Главный тренер «Ференцвароша» высказался об игре полузащитника «Монако» в матче группового этапа Лиги Европы.

Саша опять доставил нам неприятности. Он очень подвижный. Вечей, который по нему действовал, футболист немного другого плана и в целом справился. Другое дело, что из-за мобильности, резкости и футбольного интеллекта Головина мы все равно не до конца за ним уследили. Плюс стандарты — в его исполнении практически все опасны. Последний штрафной, после которого «Монако» чудом не забил, тоже исполнял Саша. После финального свистка не удалось пересечься, но до матча виделись. Попросил у него маечку для товарища — Головин передал через массажиста.