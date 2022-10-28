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Черчесов: «После матча попросил у Головина футболку для товарища»

вчера, 16:36
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)1 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в матче группового этапа Лиги Европы.

Саша опять доставил нам неприятности. Он очень подвижный. Вечей, который по нему действовал, футболист немного другого плана и в целом справился. Другое дело, что из-за мобильности, резкости и футбольного интеллекта Головина мы все равно не до конца за ним уследили. Плюс стандарты — в его исполнении практически все опасны. Последний штрафной, после которого «Монако» чудом не забил, тоже исполнял Саша. После финального свистка не удалось пересечься, но до матча виделись. Попросил у него маечку для товарища — Головин передал через массажиста.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:40
Отлично получилось!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:08
Стасу этот игрок недоступен.
Futurista
Futurista ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 18:04, ред.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:58, ред.
Черчесов: «После матча попросил у Головина футболку для товарища, а он у меня за это пиджак стащил»
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:50
Он не просил, а попросил постирать в душе)
Гость
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