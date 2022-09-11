Они делают РПЛ лучше. Рассказываем о пяти лучших игроках августа

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сегодня, 00:05

Атлетичные рабочие лошадки и голевые машины.

На второй месяц нового сезона Российской Премьер-Лиги выпало много ярких отрезков – падение «Локомотива» в пропасть, наглость «Пари НН» с московскими клубами, неожиданный хет-трик Ивана Игнатьева. Собираем пятерку игроков, которые разорвали этот месяц.

Хорхе Карраскаль, ЦСКА

ЦСКА забивает больше всех в лиге – 21 гол за 9 туров. 5 из этих мячей на счету Карраскаля. Чтобы оценить его влияние на игру «красно-синих», достаточно вспомнить встречу с «Зенитом». Хорхе не стали выпускать в старте из-за повреждения и начали с большей оглядкой на свои ворота. В результате – подавляющее преимущество по первому тайму. Во втором отрезке Карраскаля выпустили – основная опасность сразу отодвинулась от ворот ЦСКА , «армейцы» перешли к атакующим действиям

«Армейцы» при Федотове – отлаженный механизм с четкой структурой прессинга и перехода в атаку. В финальной трети Карраскаль делит эпизоды с Федором Чаловым и Хесусом Мединой. При этом именно колумбиец – тот футболист, который в нужный момент берет игру на себя. Он нацелен на удар и ищет для него свободное пространство, при этом не стремится полностью перетянуть одеяло – забивают и Хесус с Федором. По-хорошему их эффективность стоило бы рассматривать в связке.

Александр Соболев, «Спартак»

Сильный центрфорвард уже вписался в концепцию Абаскаля. Интересно, что в этот список должен попасть скорее Квинси Промес – но такой выбор был бы очевиден. В действиях Соболева наблюдаются не меньшие перемены. «Спартак» Гильермо старается отойти от дальних забросов и борьбы нападающего за мяч. Как раз в такой схеме Александр проявлял себя хорошо.

Зато теперь мы чаще видим смещения Соболева на фланги – он перестроился на роль диспетчера, чаще доставляет мяч в финальную треть и отдает под удар, что особенно явно проявилось против «Оренбурга». В центр вместо Александра смещается Алекс, свобода в исполнении позволяет Квинси творить шедевры.

При этом Соболев не теряет в мышлении. Гол «Зениту» — отдельное удовольствие от чтения эпизода, то же самое можно сказать о двух ассистах с «Оренбургом». Россиянин делает «Спартак» лучше и ожидаемо выигрывает конкуренцию у Шамара Николсона. Соболев – один из самых разносторонних футболистов нынешнего «Спартака».

Лука Гагнидзе, «Динамо»

Талант грузина проявился на фоне бедствий «бело-голубых» с заявкой. Играть вместо Луки попросту некому – и был риск, что в 19 лет он не потянет уровень Премьер-Лиги. Но опасения не оправдались.

Еще по первым своим матчам в этом сезоне Гагнидзе демонстрировал приличную статистику в отборе – сначала это казалось обычным всплеском. На деле хавбек покрывал огромные пространства на поле – пахал на своей половине, после перехвата удерживал мяч и сохранял владение. При потере выдвигался в прессинг чуть ли не на вратаря соперника. Это еще не говоря о выдвижениях под удар/передачу, нарушение ритма атаки соперника в зачатке. Лука эффективно справлялся с ролью «бокс-ту-бокс» и следить за этим было интересно.

К слову, по сентябрьским матчам у Гагнидзе может начаться спад – все-таки до этого он не держал уровень на длительной дистанции. Зато по августу это однозначно один из лучших полузащитников-работяг.

Кристиан Нобоа – «Сочи»

У эквадорца странные, пусть и объяснимые, отношения с руководством. Эпопея с несостоявшимся переходом в ЦСКА так ничем и не завершилась. Сам же Кристиан в открытую говорил, что предложение от «красно-синих» точно было.

Что удивительно – неоднозначные комментарии не мешают Нобоа продолжать демонстрировать класс. Хавбек забил уже 7 раз в 9 матчах. По игре у Кристиана с сочинцами все хорошо – его вернули в основу и доверяют важные этапы матчей, футболист отвечает результативными действиями. В другом клубе еще не факт, что Нобоа получил бы место в основе. Даже с Федотовым возникает сложность адаптации. Придумывать велосипед незачем – пока эквадорец в «Сочи», у него есть возможность играть много и ярко и получать достаточно (еще не говоря о климате).

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Голкипер, как кажется, вообще не стареет. Прежде всего Игорь важен Федотову как лидер раздевалки.

Сам голкипер хорошо отзывается о наставнике:

ЦСКА нашел своего тренера. Федотов — настоящий мужик, настоящий тренер. Сейчас по всем матчам, которые мы играем, пускай некоторые моменты на зубах, как в Самаре, все видят, что мы бьемся и стараемся. Получается или не получается, другой вопрос. Мы поняли друг друга с первой тренировки, открылись друг другу. И сейчас хотим что-то сделать вместе в одной лодке.

К нему прислушиваются, поэтому единство с тренером в таких случаях имеет особый эффект. Акинфеев – один из немногих оставшихся в ЦСКА старожилов, поэтому может передавать знания молодым.

В плане надежности статистика говорит сама за себя: 8 пропущенных мячей за 9 туров – третий результат во всей лиге. Игорь играет стабильно и не допускает грубых ошибок, а в августе вратарь дважды отыграл «на ноль». Для опытного игрока оказалось плюсом играть с тройкой центральных защитников – есть больше адресатов для ближней передачи и меньше свободного пространства для соперника.