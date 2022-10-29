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Бояринцев: «„Спартаку“ надо быть готовым к обороне „Торпедо“»

вчера, 16:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)Торпедо16:30 Не начался

Бывший игрок «Спартака» и «Торпедо» Денис Бояринцев поделился мнением о предстоящем дерби.

«Спартак» — однозначный фаворит. Думаю, «Торпедо» противопоставит красно-белым хорошую, организованную игру. Стоит опасаться опасных контратак автозаводцев. «Спартаку» надо быть готовым к обороне «Торпедо». Команде Абаскаля надо постараться забить быстрый гол. Не думаю, что будет легкая победа «Спартака». Уверен, в дальнейшем «Торпедо» наберет обороты и выйдет из зоны вылета. «Спартак» сейчас в хорошей форме, но завтра команда Талалаева не будет мальчиками для битья.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ. «Торпедо» расположилось на последнем месте таблицы.

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Все комментарии
ABir
ABir ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 22:40
Ты все перепутал брат, не сомневайся, у Торпедо сейчас вообще нет шансов против Спартака, если только чудо какое приключится.
andrefino13
andrefino13 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 19:20
Спартак уже давно такой, раненый, и давно не опасен. Спи спокойно.
andrefino13
andrefino13 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 19:14
Я как бы тоже не верил, но там сейчас Талалаев, и неубиваемая слабость Спартака, что их все любят , дают мне сомнения.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 19:02
Я же и написал, что чаще всего справляется, это не значит, что всегда. Все может быть в футболе, но я в Торпедо в этом матче не верю.
andrefino13
andrefino13 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 18:37
В важные моменты, Спартак как раз таки и терял очки с аутсайдерами, не помню год и не хочется копаться, но был особенно показателей , первое место, лёгкий календарь апрель, май, в итоге вроде Локомотив стал первым, не помню, не хочу. Всё есть, можно найти.
ABir
ABir
вчера в 17:49
Раненый зверь опасен вдвойне
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:06
Спартаку не впервые играть матчи против команд, пытающихся выстоять в обороне, а в атаке рассчитывать на пару-тройку быстрых прорывов. Не всегда легко, но чаще всего с такими соперниками Спартак справляется. А быстрый гол, действительно, может заметно упростить задачу спартаковцам. Так что готовиться как-то по особенному к этому матчу Спартак явно не будет, это Торпедо должно найти какие-то способы остановить атаку Спартака, во что верится слабо. Ну а если торпедовцы попробуют сыграть в открытый футбол... ну тогда можно и "запчастей" не собрать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:06
Готовиться надо - это точно.
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