Бояринцев: «„Спартаку“ надо быть готовым к обороне „Торпедо“»

Бывший игрок «Спартака» и «Торпедо» поделился мнением о предстоящем дерби.

«Спартак» — однозначный фаворит. Думаю, «Торпедо» противопоставит красно-белым хорошую, организованную игру. Стоит опасаться опасных контратак автозаводцев. «Спартаку» надо быть готовым к обороне «Торпедо». Команде Абаскаля надо постараться забить быстрый гол. Не думаю, что будет легкая победа «Спартака». Уверен, в дальнейшем «Торпедо» наберет обороты и выйдет из зоны вылета. «Спартак» сейчас в хорошей форме, но завтра команда Талалаева не будет мальчиками для битья.