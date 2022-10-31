В «Химках» прокомментировали поведение Гогниева в матче с «Динамо»

В пресс-службе «Химок» прокомментировали поведение главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева в матче РПЛ против «Динамо» (1:6).
Произошедшее на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Химки» не останется без внимания клуба.
Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.
Главный тренер команды – пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия.
Футбольный клуб «Химки» проведёт внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного.
Тренеров-романтиков, на самом деле много. Их отличает то, что они придерживаются своей философии и гнут свою линию. Возможно, идеи Гогниева работали в Алании. Но в Химках, в первую очередь, его не приняли футболисты. И Писарева не приняли до этого.
Похоже, это связано с тем, что игроки обиделись на руководство после увольнения Юрана. Вот кто мог помочь Химкам в текущем положении, но вряд ли сейчас Юран вернётся обратно. Тем более, руководителям клуба "шьют" уголовные дела, там очень мутная история и хитровыдуманные схемы по отмыву денег.
Но Гогниев действительно отталкивает от себя людей. Слишком вызывающе себя ведёт, по-хамски, неуважительно и оскорбительно. Таких задир никто не любит. Надо держать себя в руках. Помнится, один раз Гогниев уже получил в Грозном за свои слова и выходки, его там толпой дубасили - резонансное событие было. Видимо, характер с тех пор не поменялся...
Тренеров-романтиков, на самом деле много. Их отличает то, что они придерживаются своей философии и гнут свою линию. Возможно, идеи Гогниева работали в Алании. Но в Химках, в первую очередь, его не приняли футболисты. И Писарева не приняли до этого.
Похоже, это связано с тем, что игроки обиделись на руководство после увольнения Юрана. Вот кто мог помочь Химкам в текущем положении, но вряд ли сейчас Юран вернётся обратно. Тем более, руководителям клуба "шьют" уголовные дела, там очень мутная история и хитровыдуманные схемы по отмыву денег.
Но Гогниев действительно отталкивает от себя людей. Слишком вызывающе себя ведёт, по-хамски, неуважительно и оскорбительно. Таких задир никто не любит. Надо держать себя в руках. Помнится, один раз Гогниев уже получил в Грозном за свои слова и выходки, его там толпой дубасили - резонансное событие было. Видимо, характер с тех пор не поменялся...