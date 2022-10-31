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В «Химках» прокомментировали поведение Гогниева в матче с «Динамо»

вчера, 12:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

В пресс-службе «Химок» прокомментировали поведение главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева в матче РПЛ против «Динамо» (1:6).

Произошедшее на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Химки» не останется без внимания клуба.

Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.

Главный тренер команды – пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия.

Футбольный клуб «Химки» проведёт внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного.

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Все комментарии
yarik1_78
yarik1_78
сегодня в 13:59
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 11:46
    Горбатого могила исправит.
    Gotlib
    Gotlib ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 18:20
    Баск скачет, а Вано(Мураде)ли пластиковые бутылки швырял. Гогний по сравнению с ними младенец.
    Capral
    Capral ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 16:07
    Да, помню этот конфликт. Недавно, один хороший приятель присылал видео инцидента. По работе Гогниева- полностью разделяю Ваше мнение, Максим.
    makkie
    makkie ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:01
    И вам добрый день, Виктор!

    Тренеров-романтиков, на самом деле много. Их отличает то, что они придерживаются своей философии и гнут свою линию. Возможно, идеи Гогниева работали в Алании. Но в Химках, в первую очередь, его не приняли футболисты. И Писарева не приняли до этого.

    Похоже, это связано с тем, что игроки обиделись на руководство после увольнения Юрана. Вот кто мог помочь Химкам в текущем положении, но вряд ли сейчас Юран вернётся обратно. Тем более, руководителям клуба "шьют" уголовные дела, там очень мутная история и хитровыдуманные схемы по отмыву денег.

    Но Гогниев действительно отталкивает от себя людей. Слишком вызывающе себя ведёт, по-хамски, неуважительно и оскорбительно. Таких задир никто не любит. Надо держать себя в руках. Помнится, один раз Гогниев уже получил в Грозном за свои слова и выходки, его там толпой дубасили - резонансное событие было. Видимо, характер с тех пор не поменялся...
    Naherger
    Naherger
    вчера в 16:00
    Химки разве футбольный клуб..? Я думал,это цирк
    makkie
    makkie ответ баск (раскрыть)
    вчера в 15:55
    Я и пишу - косячит сильно.
    Хотя еще недавно Никитин играл в Уфе и достаточно ровно смотрелся, важные мячи забивал на стандартах. А в Химках играет как школьник вчерашний)
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 15:35
    Зачем нового, когда есть старый проверенный Юран?
    Capral
    Capral ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 15:25
    Приветствую, Максим!
    Никитин- только маленький штришок в работе Гогниева. У Гогниева нет футбольной философии, он не знает с чего надо начинать строительство команды. Весь его футбол основан на безудержной атаке, неподкрепленной надежным тылом. Футбол Гогниева- это стихийная игра без оглядки на оборону собственных ворот.
    баск
    баск ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 15:12
    Ну, Никитин не очень показатель в этом смысле, просто его замотали, ему
    явно не хватает мастерства практически во всех скиллах и от того он начинает
    бояться мяча и допускать невынужденные ошибки.

    Он и против ваших неделю назад так же примерно играл..)
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 15:05
    Коротко о Гогниеве
    Capral
    Capral
    вчера в 14:33
    Когдато, Великий вратарь Л.И.Яшин написал книгу: "Учитесь властвовать собой".
    Можно понять кавказский темперамент Гогниева, но нельзя принять его невоспитанность. Про его тренерские способности говорить не буду, тренер он еще молодой, возможно и станет в будущем неплохим наставником, но вот эмоции свои надо контролировать.
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 14:24
    Гнать с тренерской работы,это не лечится.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 14:23
    Потом кто-то на Абаскаля будет бочки катить ,что тот ,видите ли ,скачет на бровке . Этому животному Гогниеву только дай в руки АК-47 . Всех положит на хрен . Таким место в зоопарке !
    makkie
    makkie
    вчера в 14:01
    Гогниев прекрасно понимает, что его дни в Химках сочтены, вот и паясничает на бровке.
    Полагаю, это от безысходности больше. Команда его не приняла, игроки не выполняют тренерские установки на матч и допускают детские ошибки в защите. Вы только посмотрите на игру Никитина - ну смех же )))
    6jnzx8pcs3s2
    6jnzx8pcs3s2
    вчера в 13:11
    Давно просит пинка под зад бесноватый и профнепригодный хороводных дел мастер
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 13:02
    Еще желательно вынести решение по недопущению "выносов".
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:02
    При таком счете любой может сорваться.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 12:54
    Совсем с катушек съехал
    Гость
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