В «Химках» прокомментировали поведение Гогниева в матче с «Динамо»

В пресс-службе «Химок» прокомментировали поведение главного тренера подмосковной команды в матче РПЛ против «Динамо» (1:6).

Произошедшее на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Химки» не останется без внимания клуба.

Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.

Главный тренер команды – пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия.

Футбольный клуб «Химки» проведёт внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного.