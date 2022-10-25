Некоторые футболисты «Сочи» недовольны Гараниным .

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вчера, 20:27

Некоторые футболисты «Сочи» недовольны работой тренера команды .

Южане потерпели три поражения подряд, в последних 10 поединках во всех турнирах у команды Гаранина 7 поражений, 1 ничья и 2 победы.

На данный момент «Сочи» идет на 8-м месте (20 очков).