Некоторые футболисты «Сочи» недовольны Гараниным .

Некоторые футболисты «Сочи» недовольны работой тренера команды Вадима Гаранина.
Южане потерпели три поражения подряд, в последних 10 поединках во всех турнирах у команды Гаранина 7 поражений, 1 ничья и 2 победы.
На данный момент «Сочи» идет на 8-м месте (20 очков).
Глядя на игру команды, которая ещё в прошлом сезоне боролась за тройку лучших в РПЛ, можно предположить что с приходом в клуб новый тренерский штаб во главе с Гараниным , Точилиным и К° , команда с каждым матчем играет всё хуже и хуже .
Руководство клуба прекрасно знало что Федотов уходит в ЦСКА, было достаточно много времени для того чтобы найти нового главного тренера. Как можно было отдать команду в которой всё было отлажено, игра, результаты, в такие руки как Точилин и Гаранин.
Где, в какой команде, они работали и добились достойных результатов. Они убили всё что было отлажено и не создали ничего нового, которое бы давало результат. А тут оказывается ещё и непонимание с игроками команды, что очень даже естественно, глядя на игру команды. Проигрывают даже командам из подвала, игры за кубок тому яркое подтверждение, столько пропускать просто нельзя таким командам.
Надеюсь Роттенберг это всё видит и сделает правильные выводы и решения. А то и опасная зона становится не за горами.
Глядя на игру команды, которая ещё в прошлом сезоне боролась за тройку лучших в РПЛ, можно предположить что с приходом в клуб новый тренерский штаб во главе с Гараниным , Точилиным и К° , команда с каждым матчем играет всё хуже и хуже .
Руководство клуба прекрасно знало что Федотов уходит в ЦСКА, было достаточно много времени для того чтобы найти нового главного тренера. Как можно было отдать команду в которой всё было отлажено, игра, результаты, в такие руки как Точилин и Гаранин.
Где, в какой команде, они работали и добились достойных результатов. Они убили всё что было отлажено и не создали ничего нового, которое бы давало результат. А тут оказывается ещё и непонимание с игроками команды, что очень даже естественно, глядя на игру команды. Проигрывают даже командам из подвала, игры за кубок тому яркое подтверждение, столько пропускать просто нельзя таким командам.
Надеюсь Роттенберг это всё видит и сделает правильные выводы и решения. А то и опасная зона становится не за горами.