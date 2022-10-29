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«Ювентус» может быть оштрафован на сумму от 20 до 60 миллионов евро

вчера, 13:31

Туринский «Ювентус» может получить штраф в размере от 20 до 60 миллионов евро. Выяснилось, что итальянский клуб не указал выплату Криштиану Роналду в размере 19,9 млн евро в своем финансовом отчете.

Прокуратура Турина в ходе расследования выяснила, что между португальским футболистом и руководством «Ювентуса» существовало частное соглашение, которое позволяло клубу выплатить Роналду необходимую сумму, официально объявив о том, что все игроки пошли на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:09
Не, как у Алвеса бы не получилось. Невозможно снижение предыдущей з/п больше чем на 50%.
trudogolik
trudogolik
вчера в 19:17
Ювентус на одних футболках трансфер Роналду отбил, не имеет значения как он играл, главное интерес к серии А возрос в разы. Каждому очевидно, что бесплатно такого игрокам не получить и никакой он не балласт, раз по 40 мячей мог забивать за сезон.
monah-10
monah-10 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:02
Бесплатно нет, но вот как Дани Алвес, минимум по закону мог. Но это я так чисто придрался, а так я за любой кипиш по Месси.
witynchik
witynchik
вчера в 15:40
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 15:06
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 14:38
      Просто хотелось сэкономить
      adekvat
      adekvat
      вчера в 14:35
      Опять Роналдо, что ты будешь делать.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 14:30
      Одни беды от этого Роналду !
      Elliada
      Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      вчера в 14:18
      Начались проблемы после его "побега"????

      1. Месси никуда не сбегал. Он хотел остаться. Даже готов был сократить свою зарплату на 50%. Бесплатно играть?? Это противозаконно. Любой труд должен быть оплачен. Ты сам бы согласился бесплатно работать??? Если работаешь, конечно.

      2. Месси ушел и 2 года Барселона без трофеев и плей-офф ЛЧ. Это вина Месси??? Это доказывает, что Месси тащил Барселону. Даже хваленный Левандовски не смог вывести в плей-офф каталонцев.

      3. Это Месси виноват, что Лапорта вместо выплаты долгов покупает дорогих игроков????
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 14:17
      С этим Криской у Юве одни убытки !
      Baggio R.
      Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      вчера в 14:15
      Да не мог он бесплатно играть в соответствии с местным законодательством, как понять-то не можешь. При этом на время пандемии на снижение зарплаты согласился. А вот Роналду в очередной раз показал свою гнилую сущность. Помнится, как он объявил о переводе денег разбившейся команде "Шапекоэнсе", а на деле оказалось, что свистит.
      Elliada
      Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      вчера в 14:09
      Неужели еще есть те, кто верит в то, что Месси развалил Барселону???? Было много статей от ведущих изданий, где говорилось, что Месси генерировал треть всех доходов Барселоны. "Космическая" зарплата - это пыль по сравнению с тем, что он зарабатывал для Барселоны. И это не говоря уже о том, какую пользу приносил Месси на поле.

      Ну и главный аргумент. Стала бы Барселона хотеть вернуть того, кто её развалил?? Это нелогично. Правда в том, что Месси для Барселоны спасательный круг.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 14:03, ред.
      А меська вообще бесплатно должна была играть за свой родной клуб в тот момент, учитывая то, что сделала Барселона для него. Вот Барселона как и раз расхлёбывает теперь из-за тех сумасшедших контрактов меськи! А потом сбежал, как начались проблемы.
      Эйвор
      Эйвор
      вчера в 14:00
      Опять ювентус уличили в мохинациях... не удивило.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 13:56
      Все пошли на понижение зарплаты из-за коронавируса, но только не балласт. Балласт в своем репертуаре. Развалил Юве и еще финансово добил. Одна из причин бегства из Турина проблемы с законом. А поклонники балласта пусть и дальше думают, что он перешел в МЮ из любви к клубу и новым вызовом
      dok66
      dok66
      вчера в 13:54
      Все пошли на снижение зарплаты , а Роналду - получил бонус ! А Юве сейчас будет расхлебывать его хотелки . Просто развод , ничего личного .
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ Брулин (раскрыть)
      вчера в 13:52
      Нынешний МЮ подтвердит. И предполагаю, что в Спортинге все в ужасе - Рон купил самую дорогую хату в Португалии. Шо будет, шо будет?...
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 13:46
      Вот оно как получается! Не срослось у них обмануть то!
      112910415
      112910415
      вчера в 13:44
      наказание неотвратимо
      Брулин
      Брулин
      вчера в 13:35
      Роналду уже второй сезон не в Ювентусе
      Но развалить клуб до сих пор продолжает
      Потратить на Роналду такие деньги-худший трансфер за всю историю Ювентуса
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