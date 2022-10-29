«Ювентус» может быть оштрафован на сумму от 20 до 60 миллионов евро

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вчера, 13:31

Туринский «Ювентус» может получить штраф в размере от 20 до 60 миллионов евро. Выяснилось, что итальянский клуб не указал выплату в размере 19,9 млн евро в своем финансовом отчете.

Прокуратура Турина в ходе расследования выяснила, что между португальским футболистом и руководством «Ювентуса» существовало частное соглашение, которое позволяло клубу выплатить Роналду необходимую сумму, официально объявив о том, что все игроки пошли на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.