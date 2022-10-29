Сычевой: «Марин не прав, что отобрал гол. Будем разговаривать»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал второй гол Джимми Марина в ворота «Факела». Марин забил гол, добив катящийся после удара Сычевого пяткой в ворота мяч, тем самым лишив своего одноклубника возможности возглавить гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
Прав ли Марин, что отобрал гол? Конечно нет. Будем разговаривать с ним.
Ну а так что, на мой взгляд Марин сделал все правильно. Если посмотрите несколько раз повтор, то увидите, что он не сразу добивает, а какое-то мгновение сопровождает мяч в ворота. Во-первых защитник недалеко, во вторых и мяч еле летит. Такие надо заносить наверняка...
Ну а так что, на мой взгляд Марин сделал все правильно. Если посмотрите несколько раз повтор, то увидите, что он не сразу добивает, а какое-то мгновение сопровождает мяч в ворота. Во-первых защитник недалеко, во вторых и мяч еле летит. Такие надо заносить наверняка...