Сычевой: «Марин не прав, что отобрал гол. Будем разговаривать»

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вчера, 08:30

Нападающий «Оренбурга» прокомментировал второй гол в ворота «Факела». Марин забил гол, добив катящийся после удара Сычевого пяткой в ворота мяч, тем самым лишив своего одноклубника возможности возглавить гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги.