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Сычевой: «Марин не прав, что отобрал гол. Будем разговаривать»

вчера, 08:30

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал второй гол Джимми Марина в ворота «Факела». Марин забил гол, добив катящийся после удара Сычевого пяткой в ворота мяч, тем самым лишив своего одноклубника возможности возглавить гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

Прав ли Марин, что отобрал гол? Конечно нет. Будем разговаривать с ним.

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Все комментарии
Швайни
Швайни ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:56
Согласен! Тоже думаю, что шанс у защитника выжить был очень высок.
Радоваться ему надо, ощущение, что уже звезду начал ловить.
dеigandre
dеigandre ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:13
Молодого? Ему 26 лет
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 12:09
Если бы не этот Марин,который еще и в офсайд залезть мог,то Сычевой бы на 1 месте в списке бомбардиров был.
dok66
dok66
вчера в 11:36
В последнее время про него много говорят , надеюсь не зазвездил , а это всего лишь шуточный оборот речи .
Dima salev
Dima salev
вчера в 11:36
Если Марин сопровождал мячь а зашитник отбывал мячь. Потом все против Марин говорили что , почему не забывал гол в пустые ворота.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:07
Решил зазвездиться сразу, высокомерно со стороны молодого футболисто.
112910415
112910415
вчера в 10:56
если шутит, то парень в порядке !
если нет ... тогда не ладно с ним
25процентный клоун
25процентный клоун ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 10:39, ред.
Тут надо и на сторону Сычевого встать, я вот что увидел:
-Сычевой мог бы стать автором очень красивого гола, и Марин смазал его очень оригинальный гол, который бы точно вошёл в историю этого розыграша и многих видеонарезок.
- и второе, что бросается в глаза, ребята, латиносы, играли на себя, на Сычевого никто не играет.
Брулин
Брулин
вчера в 10:35
надоели он и кто его пиарит.посредственность а возомнил о себе что то.если не латиносы бы в подыгрышах забил бы от силы 2 мяча.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:34
    valt134
    valt134
    вчера в 10:34
    Некрасиво себя повёл Сычевой. Главное-общий командный успех. И кто ты такой, чтобы»разговаривать»? Попробовал бы ты после такого происшествия с Ибрагимовичем «поговорить»…
    makkie
    makkie
    вчера в 10:32
    А вот и первый минус у Сычевого - звёздочку словил, себя любимого на 1-е место ставит в ущерб командным результатам.
    Не добей Марин мяч в ворота, защитник мог его выбить. Сычевой это не учитывает почему-то!
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 10:28
    Сычевой мог бы вничью 1 : 1 сыграть с "Факелом", но бестолковые партнеры по команде помешали ему уйти от поражения! Ничего, Владимир разберется там.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 10:28
    С таким настроем будут ещё мячи
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:22
    Одним словом :Сычевой-новый публики герой.
    dеigandre
    dеigandre
    вчера в 10:21
    Сычевой пошутил, а вы тут разглагольствуете.
    Зазвездил, конфликты…
    bacek15
    bacek15
    вчера в 10:15
    Рановато зазвездил.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:02
    Может быть как то и разберутся. Матчи еще есть и возможность возврата будет.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:43
    Правильный подход к делу :
    Сычевой : "Мне всё равно на кого записали гол. Главное что команда победила. А голы от меня никуда не денутся. Джимми молодец что добил мяч, в таких ситуациях надо думать об общем результате и действовать наверняка."

    Неправильный подход к делу:
    Сычевой: «Марин не прав, что отобрал гол. Будем разговаривать. Ибо личная статистика для меня важней общего результата. Т.к. только она поможет мне свалить из клуба, где у меня отбирают голы.»
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 09:42
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 09:34
    Тут большого скандала не будет.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 09:34
    Одним больше,одним меньше!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:21
    Пусть три вернёт, тогда будут в расчёте.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 09:18
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:14
    Там на втором повторе очень хорошо видно, как мяч после рикошета прыгает в ворота с обратной подкруткой и замедляет скорость, поэтому защитник почти наверняка успел бы к нему. Главное - победа команды, не? Что-то Сычевой не о том думает..

    Ну а так что, на мой взгляд Марин сделал все правильно. Если посмотрите несколько раз повтор, то увидите, что он не сразу добивает, а какое-то мгновение сопровождает мяч в ворота. Во-первых защитник недалеко, во вторых и мяч еле летит. Такие надо заносить наверняка...
    a-league
    a-league
    вчера в 09:12
    Пусть вернёт в зад
    nubom
    nubom
    вчера в 08:54
    Пора звать Кокорина....
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 08:40
    Ну а разборок бы не хотелось!
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