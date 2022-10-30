Италия может попасть на ЧМ-2022. Под вопросом участие сборных Туниса и Ирана

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вчера, 17:15

Не удивляйтесь, всё по закону, под которым сборные сами подписались.​

Знаем только тридцать из тридцати двух участников ЧМ

Уникальная ситуация. За три недели до чемпионата мира нет уверенности, что сборные Туниса и Ирана сыграют в Катаре. Причем абсолютно все футбольные юристы мира скажут вам, что все по закону. Не забывайте, с кем имеете дело.

Контора с центром в Цюрихе управляется Инфантино – юристом по профессии. Синьор побегал от европейских прокуроров, даже его дети начали учебу в далеком Катаре. Активно помогает местным бестолковым менеджерам без малейшего опыта организации огромных соревнований нормально провести зимний чемпионат мира. Охотно верим, но параллельно Инфантино делает то, что Катару понравится.

Кстати, как там дружба шейхов и иранцев? Может, поэтому сейчас говорят больше об исключении Туниса? Впрочем, ребята из ФИФА себя защитили, ведь есть документ под названием «Нормативные акты ЧМ -2022 в Катаре», а в нем прекрасный шестой пункт:

Если какая-либо ассоциация отказывается от участия в соревновании или исключается из него, ФИФА может принять решение по этому вопросу по своему усмотрению и предпринять любые действия, которые считаются необходимыми.

«По своему усмотрению». Полезно читать документы, под которыми подписываешься. Не найдете ни одного официального обращения мировой федерации по поводу того, что этот пункт незаконный и дискриминационный. А если подписался, какие могут быть вопросы?

Эквадор с боями остался на ЧМ , Тунис могут исключить

Все хотят на ЧМ , не только Сёмин. Чилийцы просились на турнир, ведь у Эквадора оказался в заявке Байрон Кастильо, который родился в Колумбии. В ФИФА отклонили апелляцию сборной Чили, команда Нобоа сыграет в Катаре, но без самого Кристиана. Теперь очередь проверок для Туниса. Но повод уже не такой пустяковый, как свидетельство о рождении, которое пытались скрыть. Юристы ФИФА часто реагируют на попытки официальных властей вмешиваться в футбол.

И поступают правильно. Власть приходит и уходит, и если кто-то ставит себя выше закона, то начинается хаос, который никто не сможет контролировать. Без закона ситуация намного хуже. В ФИФА должны защищать законно избранных представителей футбольной власти в конкретных странах. И раз министр молодежи и спорта Туниса открыто угрожал федерации футбола страны, то повод задуматься, может ли местная сборная сыграть на ЧМ ?

В ФИФА нашли доказательства, что политики уже влезли в футбольные дела в Тунисе. Если так, то их членство могут приостановить. Разные санкции применяют частенько, например, сборные Кении и Зимбабве уже наказаны. В Африке много диктаторов и автократических режимов, каждый норовит залезть, куда закон не позволяет. Понятно, что в ФИФА не хотят менять участников ЧМ -2022 в последний момент, Тунису давали время одуматься.

Но если власти заиграются, то путевку может получить Мали – эта команда проиграла в плей-офф «карфагенским орлам». Та же логика, что в случае замены Югославии на Данию на Евро-1992 (играли в одной группе отбора), но там причиной дисквалификации были санкции ООН , УЕФА лишь им последовал.

Футбол – бизнес, в бизнесе важна репутация и прибыль

Когда Роналду выдвинули обвинение в старом изнасиловании в США – юристы в итоге доказали, что истица взяла деньги за молчание и не имеет новых доказательств вины футболиста, то упали акции «Ювентуса», за который тогда выступал португалец. Не так давно Канье Уэст выдал много глупостей.

Рэпер уравнял право на аборт, которое по закону есть, например, у любой российской женщины, с холокостом. Ему резонно апеллировали, что убивать миллионы людей в газовых камерах это совсем другое. На что Уэст продолжил тирадами о евреях, восхищался Гитлером и усугубил то, что нес много лет назад.

В прошлом Канье – миллиардер с биполярным расстройством личности, назвал рабство африканцев в Северной Америке «выбором». В результате заявлений Уэст потерял миллиарды долларов. Возможно, пытался вынудить парочку компаний разорвать с ним контракты, но не рассчитывал, что эпатаж погубит бизнес.

Вот и большой футбол тоже бизнес, причем на много миллиардов долларов. Для ФИФА чемпионат мира – ключевой денежный проект.

У кого деньги – у того власть, а деньги у корпораций

Рекламодатели для Инфантино важны. И они знают, что после недавних событий в Иране правила ФИФА позволяют убрать и эту страну из числа участников ЧМ , отправив на турнир Италию. Причем юридическая логика в таком решении будет. Речь о сборной с самым высоким рейтингом ФИФА из тех, кто не пробился на турнир через стандартный отбор. Но поскольку вы уже знаете пункт 6 из нормативных актов ЧМ -2022, то понимаете, что отправить в Катар вместо Туниса или Ирана можно кого угодно.

Также учтите вариант бойкота матчей. Иран попал в группу Англией, США и Уэльсом. Кейн сказал, что будет играть в Катаре с капитанской повязкой цвета радуги, но не бывает правозащитной деятельности наполовину. Разве не нужно защищать права женщин и мужчин из Ирана? Разве убитые там молодые женщины не так важны, как права меньшинств? Тогда США , Англии и Уэльсу не стоит выходить на поле, делая рекламу властям.

Спорт это политика. А кто не в курсе – почитайте о войне Сальвадора с Гондурасом, где погибло около трех тысяч гражданских лиц и около двух тысяч военных всего за пару дней. Футбол всегда был самым популярной репликой конфликта обществ. Лучше пусть бегают за мячом, чем убивают друг друга. Гуманизм во всей красе, но нет логики в запоздалой реакции ФИФА . Если могут убрать Тунис, то где позиция ФИФА об Иране?

Возможно, вмешаются соперники. Не захотят США , Уэльс и Англия играть с Ираном – никто не заставит. А поскольку речь о бизнесе, то выберут сборные Пулишича, Кейна и Бэйла, а не команду Азмуна. К слову, нигде не написано, что именно Италия будет заменой, это лишь опция. Могут пригласить сборную ОАЭ , которая проиграла Австралии путевку в плей-офф азиатского отбора. Вариантов много, их активно рассматривают.