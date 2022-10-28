Контракт с Уруновым разорвали из-за отказа игрока выходить на замену

Причиной разрыва контракта «Урала» с полузащитником Остоном Уруновым стал конфликт с главным тренером клуба Виктором Ганчаренко.
По данным источника, перед кубковым матчем против «Сочи» Урунов наигрывался в основном составе, однако по итогу начал встречу на скамейке запасных. Когда во втором тайме Остона хотели выпустить на замену, он отказался идти разминаться, что не понравилось Виктору Ганчаренко.
Между футболистом и тренером возникла конфликтная ситуация, которая привела к разрыву контракта с Уруновым.
А не сам ли Урунов своим поведением и мотивацией загубил свою карьеру? Какой идиот его надоумил фотки из ЦУМа выкладывать? Понты, понты... видимо, ехал в Москву с целью пошоппиться, а не в футбол поиграть. Клуб тут не при чём!
А не сам ли Урунов своим поведением и мотивацией загубил свою карьеру? Какой идиот его надоумил фотки из ЦУМа выкладывать? Понты, понты... видимо, ехал в Москву с целью пошоппиться, а не в футбол поиграть. Клуб тут не при чём!