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Контракт с Уруновым разорвали из-за отказа игрока выходить на замену

вчера, 09:39

Причиной разрыва контракта «Урала» с полузащитником Остоном Уруновым стал конфликт с главным тренером клуба Виктором Ганчаренко.

По данным источника, перед кубковым матчем против «Сочи» Урунов наигрывался в основном составе, однако по итогу начал встречу на скамейке запасных. Когда во втором тайме Остона хотели выпустить на замену, он отказался идти разминаться, что не понравилось Виктору Ганчаренко.

Между футболистом и тренером возникла конфликтная ситуация, которая привела к разрыву контракта с Уруновым.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 07:55
А теперь они уже ведущие инженера, правда толку 0.
Аспект
Аспект
вчера в 19:58
Все предельно просто: ты - наемный работник, и обязан беспрекословно выполнять все поручения главного тренера, связанные с футболом, поскольку именно он отвечает за результат в целом. Каждый из футболистов на своем месте должен отвечать сам за себя, но в интересах команды. И только если условный Гончаренко велит условному Урунову мухой слетать за пивом, игрок может отказаться выполнять прихоть тренера.
Резюме (словами из песни В.Высоцкого) :
В Ленинграде-городе, у Пяти углов,
Получил по морде Саня Соколов.
Пел не музыкально, скандалил...
Ну и значит правильно, что дали.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:40
Я бы на его месте тоже взбунтовался. Парень перед игрой наигрывался в основном составе, у него большие ожидания от встречи, видит себя выходящим на поле с первых минут, эмоциональный подъём на пИке, а главный тренер, по-существу, обманул... Человеческая психика - такая Терра инкогнита, что обвинять Остона лично у меня не поднимается рука.
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 18:08
    Землянин
    Землянин
    вчера в 14:15
    Кому он нужен, зря и Урал его ещё подобрал и зарплату исправно платил
    makkie
    makkie ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    вчера в 14:11
    Я могу привести примеры, где перейдя в условный Зенит или цска футболисты так же теряли себя и пропадали с радаров. Особенно в случае с Зенитом, где сейчас целая колония лавочников из некогда основных игроков своих клубов.
    Да что говорить - примеров в Барсе, Баварии, Реале, Челси, МЮ и других топах предостаточно.

    Футболисты же не роботы! Будь ты хоть чертовски талантливым - из-за скверного характера можешь нигде не заиграть. Зато скромные трудяги могут пробиться через тернии к звёздам. Видимо, Остон тот еще мечтатель и лентяй!
    leonid_spb58
    leonid_spb58
    вчера в 13:11
    И в какой команде только и набрался?////
    pomor45
    pomor45
    вчера в 12:49
    Синдром Роналду.
    d1metras
    d1metras
    вчера в 12:38
    Вернётся снова на Московские стройки) чел слишком рано в себя поверил,первая Спартаковская зарплата ему снесла крышу.. и урюков показал свое лицо..
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 12:34
    Хватить палить всяких грязи.Ну кто не ошибается.Парин заблудился.Деньги портить.Тем более он не из России.Проблемы без границы.Менталитет и.т.д.
    Теперь пусть едет домой.
    На счёт шмотки.Ташкенте шмотки море.Товары из Турции Китая,Южная Кореи Италии, Франции.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:22
    Это было бы уместно, если б это был единичный случай. А примеров куча, где игроки перейдя в Спартак ломались как люди.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 12:18
    Возомнил себя Роналду.Подумал, если в фамилии есть пару похожих букв, то сё можно..
    makkie
    makkie ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    вчера в 12:03
    Да ладно?
    А не сам ли Урунов своим поведением и мотивацией загубил свою карьеру? Какой идиот его надоумил фотки из ЦУМа выкладывать? Понты, понты... видимо, ехал в Москву с целью пошоппиться, а не в футбол поиграть. Клуб тут не при чём!
    makkie
    makkie
    вчера в 12:01
    Где Ганчаренко - там конфликты с игроками )))

    Хотя Урунов тот еще урюк. Похоже, парень нехилую звёздочку после ЦУМа словил и думает, что с него теперь пылинки должны сдувать. А по факту даже в Урале не стал игроком основы. Вот что делает с людьми "дружба" с Гагизовым.
    Alexnvr
    Alexnvr
    вчера в 12:00
    Пусть вертается взад. Его подобрали, обогрели, а он нагадил в свою кормушку. Пусть ехает к себе, а заодно пару тыс своих соплеменников заберёт.
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг
    вчера в 11:53
    Вот всё-таки умеют в Спартаке самородков находить
    Partisanism .
    Partisanism .
    вчера в 11:29
    Играть ему в родном кишлаке!
    dok66
    dok66
    вчера в 11:28
    После такого демарша он никому будет не нужен . Придется возвращаться домой .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 11:10
    Ну что же??? Здравствуй Родина, здравствуй Узбекистан!!!
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 11:03
    "«Урал» выиграл 6 матчей подряд и поднялся на 10-е место в Мир РПЛ. До прихода Гончаренко шли последними с 1 очком."
    Так что для Урала Ганчаренко то, что надо.
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 10:54
    Раньше узбеки были более покладистые
    Работали в России за дошик и несколько сотен рублей в день
    И не жужжали
    А последнее время оборзели
    Надо приструнить
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 10:48
    молодец, испортил себе карьеру. Мог у Ганчаренко вырасти в добротного игрока.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:45
    забылся парень ... приснилось ему на скамейке, что он Роналду !
    galem72
    galem72
    вчера в 10:39
    По середине сезона расторгать контракт с молодым игроком — особый случай! Это нужно откровенно выбесить руководство или главного тренера. Короче, сейчас за Остончиком очередь выстроится. ))
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:38
    Возомнил себя великим, а ведь пока еще ои никто.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 10:27
    Спартак испортил этого футболиста.
    7fq4esgefk7g
    7fq4esgefk7g
    вчера в 10:24
    за такие вещи правильное решение...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:20
    К Федотову его, пусть пиво пьёт
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 10:18
    Ну Ганчаренко тоже не Маэстро)...
    drug01
    drug01
    вчера в 10:15
    Тренер решает сам!!!
    Гость
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