Контракт с Уруновым разорвали из-за отказа игрока выходить на замену

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вчера, 09:39

Причиной разрыва контракта «Урала» с полузащитником стал конфликт с главным тренером клуба .

По данным источника, перед кубковым матчем против «Сочи» Урунов наигрывался в основном составе, однако по итогу начал встречу на скамейке запасных. Когда во втором тайме Остона хотели выпустить на замену, он отказался идти разминаться, что не понравилось Виктору Ганчаренко.

Между футболистом и тренером возникла конфликтная ситуация, которая привела к разрыву контракта с Уруновым.