Гвардиола не планирует ехать на чемпионат мира

Главный тренер «Манчестер Сити» не собирается ехать в Катар, чтобы смотреть матчи чемпионата мира.

Дома, с красным вином – гораздо приятнее.

У команды будет несколько выходных, потом мы отправимся в Абу-Даби и перед возобновлением чемпионата сыграем контрольный матч.

Пока что мы не знаем, когда футболисты вернутся после чемпионата мира.