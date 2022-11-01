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Гвардиола не планирует ехать на чемпионат мира

вчера, 19:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается ехать в Катар, чтобы смотреть матчи чемпионата мира.

Дома, с красным вином – гораздо приятнее.

У команды будет несколько выходных, потом мы отправимся в Абу-Даби и перед возобновлением чемпионата сыграем контрольный матч.

Пока что мы не знаем, когда футболисты вернутся после чемпионата мира.

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Все комментарии
протон
протон ответ 311 (раскрыть)
вчера в 23:33
Это точно. ЧМ это не только футбол, но и возможность ознакомиться с культурой страны-хозяйки. И в этом плане ехать в Катар ради пары матчей вообще не хочется.
Про непосредственно футбольный антураж, точнее, про его отсутствие говорить не приходится. Я ещё климат не учел.
В плане сопутствующего туризма США, Канада и Мексика интереснее будут, хоть и дороже.
А по телевизору матчи смотреть намного удобнее, действия более быстрые и динамичные, в то время как со стадиона более заметно несовершенство.
Единственное, что на стадионах атмосфера классная.
протон
протон
вчера в 23:32
На ЧМ интересно ездить в какую-нибудь Бразилию или Германию, где есть футбольные традиции. А в Катар я тоже смысла не вижу, там кроме пляжей, торговых центров и вот теперь стадионов вообще ничего нет, перемещаться между этим всем только на машине с кондеем на полную, даже не погулять особо и смотреть нечего.
ЮАР доказал что подобные страны, не особо популярны с футбольной сфере. Людям хочет драйв и отдыха, повеселиться. А арабские страны не могут этого предложить из за законов.
311
311
вчера в 22:40
Там бухнуть спокойно не дадут с их порядками
minai
minai
вчера в 21:34, ред.
Никогда не думал, что Хосеп Гвардиола будет солидарен с нашей федерацией футбола. Спасибо те, чувак.
shlomo
shlomo
вчера в 19:31
О как.... а лучше пивасик и вобла...:)... Эх если бы у меня была бы возможность поехать, то я бы поехал.
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