Гвардиола не планирует ехать на чемпионат мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается ехать в Катар, чтобы смотреть матчи чемпионата мира.
Дома, с красным вином – гораздо приятнее.
У команды будет несколько выходных, потом мы отправимся в Абу-Даби и перед возобновлением чемпионата сыграем контрольный матч.
Пока что мы не знаем, когда футболисты вернутся после чемпионата мира.
ЮАР доказал что подобные страны, не особо популярны с футбольной сфере. Людям хочет драйв и отдыха, повеселиться. А арабские страны не могут этого предложить из за законов.
ЮАР доказал что подобные страны, не особо популярны с футбольной сфере. Людям хочет драйв и отдыха, повеселиться. А арабские страны не могут этого предложить из за законов.
Про непосредственно футбольный антураж, точнее, про его отсутствие говорить не приходится. Я ещё климат не учел.
В плане сопутствующего туризма США, Канада и Мексика интереснее будут, хоть и дороже.
А по телевизору матчи смотреть намного удобнее, действия более быстрые и динамичные, в то время как со стадиона более заметно несовершенство.
Единственное, что на стадионах атмосфера классная.
Про непосредственно футбольный антураж, точнее, про его отсутствие говорить не приходится. Я ещё климат не учел.
В плане сопутствующего туризма США, Канада и Мексика интереснее будут, хоть и дороже.
А по телевизору матчи смотреть намного удобнее, действия более быстрые и динамичные, в то время как со стадиона более заметно несовершенство.
Единственное, что на стадионах атмосфера классная.