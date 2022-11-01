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Кулибали приедет в Неаполь, если «Наполи» станет чемпионом Италии

вчера, 23:32

Защитник «Челси» Калиду Кулибали признался, что если «Наполи» станет чемпионом Италии, то он приедет в Неаполь, чтобы отметить с командой это событие. Ранее футболист выступал за «партенопейцев». Помимо этого, Кулибали сравнил нынешнюю версию «Наполи» с той, которая была при главном тренере Маурицио Сарри.

Надеюсь на это, но лучше молчать, чтобы не сглазить. Если это случится, я приеду в Неаполь, чтобы отпраздновать. Это будет и мой трофей тоже.

Если они победят, то можно будет утверждать, что они сильнее. Тот стиль игры отличался, сравнения тут неуместны. Тот «Наполи» играл потрясающе, мы владели игрой в матчах со многими командами. Сейчас коллектив мощно себя проявляет, даже если не владеет инициативой, эта команда невероятна. Они сильны, я это вижу.

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