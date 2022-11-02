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«Ливерпуль» одолел «Наполи» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Ливерпуль» одолел «Наполи» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Первый гол забил Мохамед Салах на 85-й минуте, а окончательный счет установил Дарвин Нуньес на 90+8-й минуте.

Итальянский клуб выиграл группу А, англичане заняли 2-е место. Оба коллектива имеют в своем активе по 15 очков.

В другом матче группы «Аякс» переиграл «Рейнджерс» (3:1).

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 07:47
Матч ничего не решал. Наполи не сильно хотел выиграть. А Ливерпуль старался, как будто это имело значение. Интересная тактика Клоппа - в АПЛ проиграть аутсайдерам и выиграть ничего не значащий матч ЛЧ.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 07:46
как я и говорил, мы победим. Но знал точно, что победы будет недостаточно для первого места. Ну ничего страшного. Хотелось бы баварку опять уничтожить на их же стадионе с мане в составе. Славная была тогда кампания
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:36
С победой Мохаммед Салах!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:40
"Мыло" отправил...
Capral
Capral
сегодня в 03:16
Дэвид, доброй ночи!
Дэвид, я, когдато Вам обещал, что найду шварца и задам ему неудобный вопрос. Я не забыл о своем обещании. Я только жду удобного случая. Этот человек- должен ответить за всё!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 03:16
Ливер - кубковая команда. В турнирах на вылет (на выбывание) - одни из лучших.
Клопп - тренер с удачной философией управления умами молодёжи. Тем он и берёт. При нём тот, кто был посредственным (утрированно) игроком, вырастает в мастеровитого.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:12
Как я понимаю по ответу Capral это уже не требуется, но в целом это один из вариантов в таких случаях, в добавок к тому способу которым Вы воспользовались. Всего доброго.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 03:08
Спасибо, так и сделаю.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 03:08
переписал.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:06
Здравствуйте. Можете попробовать, один из вас, добавить на короткое время себе в профиль адрес электронной почты, потом другой сохранит и можно будет удалять - это вам в качестве идеи на этот счёт.

Не ожидал что Ливерпуль столь много в итоге получит очков с учётом неудачи в первом туре, но второе место читалось на тот момент.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:04
пишите.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:04
Эл. почта, как вариант.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:03
Вопрос, как?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:02
Я не против.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:01
Можем списаться и познакомиться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:00
Мюнхен, Берлин, Нюрнберг.
В Штутгарте не был..., не довелось.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:58
Темболее, вам плюс, если вы, в таком возрасте, сохранили бодрость духа и юношеский задор!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:56
За "юношу"..., который скоро 6-й десяток разменяет, конечно, спасибо.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:55
Штутгарт.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:54
Вы из какого города, простите ?
В 2016-м был на Октоберфест в Мюнхене. Хофбройхаус - замечательное место.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:54
Еще пару слов. Обратите внимание, юноша, я ничего не утверждаю голословно. Более того, общаюсь с немцами, болельщиками разных клубов. Имею разную информацию. А еще, имею счастье общаться с известными футболистами московского ДИНАМО прошлых лет!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:49
Дело не в возрасте, а в знаниях. Возможно, вы лучше меня знаете АПЛ и Ливерпуль, возможно. Но, я лучше вас знаю Клоппа, потому что видел его много лет здесь, в Германии. Люди не меняются, темболее немцы. И последнее, про Гварда. У меня родственники живут в Барселоне. Кузина, одно время работала в системе ФК Барселона. Я хорошо знаю кухню этого клуба и в частности работу самого Гварда, плюс то, что я рассказал о его работе в Германии...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:46, ред.
))) Сдаюсь!!!
В покер играете, Капрал ?
Наверняка нет.
И вам до свидания.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:44
Да ничего вы мне не привели. В первой игре, Клопп получил от Наполи разгром 1:4! В АПЛ он на 9 месте, отставая от лидера на 15 очков уже!!! Про Гварда, я вам рассказал, то, что мало кто вообще знает. У вас нет- ни аргументов, ни фактов! Ну и наконец, вы, вместе с Сенатовым- получили полный разгром ваших с ним идей. Вам нечем крыть. Всё, будьте здоровы, разговор закончен.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:40, ред.
А теперь послушайте меня.
Спорить с вами никто не собирался - это первое.
Второе. Спорят только дураки и мошенники.
И третье. Возраст, на который вы ссылаетесь - не критерий убедительности... особенно тогда, когда предмет обсуждения, в силу возраста, можно менять по своему велению/хотению.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:37
Слушайте, молодой человек, я не собираюсь вас унижать, а только хочу донести до вас истину. Никогда не спорьте с людьми, старше вас. Вы же не знаете, как обошлись с Гвардом, здесь- в Германии. Его отчитали как мальчишку, за его привычный и неинтересный стиль. Вы бы видели, как он отбивался, как оправдывался...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:35, ред.
Вам привели конкретные факты и аргументы на ваши безосновательные нападки на Ливерпуль. Вы, ничего по сути не ответив, тему перевели в другую плоскость. Поэтому, кто из нас демагог, пусть рассудят свидетели этого диалога.
Всего хорошего и здоровья вам.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:32
Игру Гварда уже давно все поняли и раскусили. Во всех своих командах, он пропагандирует один и тотже стиль. Ничего нового в его игре давно уже нет. Везде, он лепит свою Барселону, которую давно все позабыли...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:30
Не оказался, а казался, - т.е. на ТОТ момент.
Вы сейчас можете Казаться правым в отношении Арсенала, но Окажетесь ли им в конце сезона?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:28
Вот когда будут тормоза, тогда и поговорим. Вы, юноша, очень любите демогогию, но при этом, не имеете факты и аргументы. Гвард- самый обычный тренер, который уже давно ничего существенного не выигрывал.
Гость
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