«Ливерпуль» одолел «Наполи» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:58

«Ливерпуль» одолел «Наполи» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Первый гол забил Мохамед Салах на 85-й минуте, а окончательный счет установил Дарвин Нуньес на 90+8-й минуте.

Итальянский клуб выиграл группу А, англичане заняли 2-е место. Оба коллектива имеют в своем активе по 15 очков.

В другом матче группы «Аякс» переиграл «Рейнджерс» (3:1).