«Ливерпуль» одолел «Наполи» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» одолел «Наполи» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
Первый гол забил Мохамед Салах на 85-й минуте, а окончательный счет установил Дарвин Нуньес на 90+8-й минуте.
Итальянский клуб выиграл группу А, англичане заняли 2-е место. Оба коллектива имеют в своем активе по 15 очков.
В другом матче группы «Аякс» переиграл «Рейнджерс» (3:1).
Салах просто неузнаваем. Помню его еще в Роме, и первые годы в Ливерпуле. Тогда, это был полный сил, техничный, яркий футболист. Сейчас это поникший и маловыразительный игрок.
Ну и пару слов про Хвичу. Практически, всю игру, этот человек простоял на своем левом фланге, бездействуя, и только иногда включаясь в игру. И это при том что против него никто не играл персонально.
И вот на этом фоне у меня вопрос - неужели итальянский футбол так низко пал, если такой Хвича как сегодня признается лучшим футболистом Серии А??? Я понимаю что настоящий итальянский футбол умер с уходом великих Милана, Ювентуса и Интера. Но неужели даже в такой Италии нет никого лучше?
В общем, болельщиков Ливерпуля с победой! Я болел за вас!!!
Салах просто неузнаваем. Помню его еще в Роме, и первые годы в Ливерпуле. Тогда, это был полный сил, техничный, яркий футболист. Сейчас это поникший и маловыразительный игрок.
Ну и пару слов про Хвичу. Практически, всю игру, этот человек простоял на своем левом фланге, бездействуя, и только иногда включаясь в игру. И это при том что против него никто не играл персонально.
И вот на этом фоне у меня вопрос - неужели итальянский футбол так низко пал, если такой Хвича как сегодня признается лучшим футболистом Серии А??? Я понимаю что настоящий итальянский футбол умер с уходом великих Милана, Ювентуса и Интера. Но неужели даже в такой Италии нет никого лучше?
В общем, болельщиков Ливерпуля с победой! Я болел за вас!!!
Ну а по Салаху сразу видно что вы не следите за его сегодняшними выступлениями. Египтянин и в данный момент находится в прекрасной форме, являясь лидером среди бомбардиров текущего розыгрыша ЛЧ. А для пущей убедительности, посмотрите на его второй гол в ворота Рейнджерс, где он по центру, за счёт дриблинга, оставил не у дел троих оппонентов. Так умеют делать только реальные мастера круглого.
Ну а по Салаху сразу видно что вы не следите за его сегодняшними выступлениями. Египтянин и в данный момент находится в прекрасной форме, являясь лидером среди бомбардиров текущего розыгрыша ЛЧ. А для пущей убедительности, посмотрите на его второй гол в ворота Рейнджерс, где он по центру, за счёт дриблинга, оставил не у дел троих оппонентов. Так умеют делать только реальные мастера круглого.