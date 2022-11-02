«Аякс» переиграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:55

«Рейнджерс» уступил «Аяксу» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

Стевен Бергейс вывел гостей вперед уже на 4-й минуте. Мохаммед Кудус на 29-й удвоил преимущество команды. У хозяев пенальти реализовал Джеймс Тавернье на 87-й минуте, а мяч Франсишку Консейсау, забитый на 89-й минуте, установил окончательный счет.

«Рейнджерс» не набрал очков по итогам группового этапа и занял последнее место в квартете А, «Аякс» набрал 6 баллов и отправляется в Лигу Европы.

В параллельной игре «Ливерпуль» одолел «Наполи» (2:0).