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«Аякс» переиграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:55
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)1 : 3Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Рейнджерс» уступил «Аяксу» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

Стевен Бергейс вывел гостей вперед уже на 4-й минуте. Мохаммед Кудус на 29-й удвоил преимущество команды. У хозяев пенальти реализовал Джеймс Тавернье на 87-й минуте, а мяч Франсишку Консейсау, забитый на 89-й минуте, установил окончательный счет.

«Рейнджерс» не набрал очков по итогам группового этапа и занял последнее место в квартете А, «Аякс» набрал 6 баллов и отправляется в Лигу Европы.

В параллельной игре «Ливерпуль» одолел «Наполи» (2:0).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:50
Вполне предсказуемая победа Аякса. Молодцы ребятушки.
протон
протон
сегодня в 01:22
Рейнджерс там случайно антирекорд ЛЧ не обновил? Или после 1-18 ещё «подвиги» были?
Gahi
Gahi
сегодня в 01:00
Уверенная победа гостей ну а большое разочарованием стало в этом розыгрыше игра Рейнджерса что и повлияло на расстановку в группе.
Гость
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