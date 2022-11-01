«Атлетико» проиграл «Порту» и занял последнее место в группе Лиги чемпионов

«Порту» обыграл «Атлетико» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте — отличился Мехди Тареми. На 24-й Стивен Эустакьо удвоил преимущество команды. На 90+5-й Иван Маркано отметился автоголом.
«Порту» выиграл группу В (12 очков), «Атлетико» занял последнее место (5 баллов).
В другом матче группы «Байер» и «Брюгге» сыграли вничью.
Разочаровал Симеоне. Выглядел обречённым, а во вью дал зуб, что будут биться...
Разочаровал Симеоне. Выглядел обречённым, а во вью дал зуб, что будут биться...
Симеоне уже года 4 и то больше изжил себя и команда только деградирует.
Из-за уважения его держат .
Симеоне должен сам уйти , а не быть уволеным.
Команде надо новые идеи . Состав у атлетов хороший .
Симеоне уже года 4 и то больше изжил себя и команда только деградирует.
Из-за уважения его держат .
Симеоне должен сам уйти , а не быть уволеным.
Команде надо новые идеи . Состав у атлетов хороший .