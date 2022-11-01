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«Атлетико» проиграл «Порту» и занял последнее место в группе Лиги чемпионов

вчера, 22:41
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Порту» обыграл «Атлетико» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте — отличился Мехди Тареми. На 24-й Стивен Эустакьо удвоил преимущество команды. На 90+5-й Иван Маркано отметился автоголом.

«Порту» выиграл группу В (12 очков), «Атлетико» занял последнее место (5 баллов).

В другом матче группы «Байер» и «Брюгге» сыграли вничью.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:06
«Порту» отомстил-таки «Атлетико» за прошлогоднее судейское тащилово. Молодцы!
pc3pgk5w3tc5
pc3pgk5w3tc5
сегодня в 03:17
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:47
    Испания в этом году сильно скатилась...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 00:22, ред.
    Просто клубы приноровились к автобусной тактике Семёна, которая не имеет своего развития (не видоизменяется) уж как более 4-5 лет.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 00:07
    Конечно португальцы собрали команду, но «Атлетико» выглядел бледной тенью от былых, своих, времён....
    Разочаровал Симеоне. Выглядел обречённым, а во вью дал зуб, что будут биться...
    амурец
    амурец
    вчера в 23:18
    Да уж, как то даже неожиданно
    3ton
    3ton
    вчера в 23:05
    И они хотят продлить контракт ))
    Симеоне уже года 4 и то больше изжил себя и команда только деградирует.
    Из-за уважения его держат .
    Симеоне должен сам уйти , а не быть уволеным.
    Команде надо новые идеи . Состав у атлетов хороший .
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:05
    Атлетико превратился в Зенит
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 23:04
    Атлетико всегда отличалось надёжной обороной, что происходит последнее время - уму не постижимо , просто проходной двор !
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 23:01
    Да, не тот ты Диего... Увы...
    DXTK
    DXTK
    вчера в 23:00
    Это конец для Симеоне!!!
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 22:56
    Без комментариев!
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie
    вчера в 22:53
    Порту с победой и первым местом в группе!
    2yk2xs73zgfm
    2yk2xs73zgfm
    вчера в 22:52
    У Атлетика пошли чёрные дни, неужели надо менять тренера?
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 22:50
    Ужасно. Кто бы мог подумать такое?
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:46
    Даже в ЛЕ не смог выйти. Симеоне на выход
    Мариарти77
    Мариарти77
    вчера в 22:45
    Очень рад Атлетико не вышел из группы
    Гость
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