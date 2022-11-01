«Атлетико» проиграл «Порту» и занял последнее место в группе Лиги чемпионов

Юнец из ЦСКА переиграл Гильерме и удалился за 14 минут на поле. «Локо» и «армейцы» выдали золотую классику Много эмоций, борьбы и карточек, но мало голов.

Месси огорчил хейтеров. Ставит на новые финалы ЧМ и Лиги чемпионов Путь сложный, но интересный.

Символическая антисборная 15-го тура РПЛ. Спартак из «Химок» и без «Локомотива» Редкий случай, когда «железнодорожники» не попали в тоннель неудач.

Доминирование «Зенита». «Краснодар» создал видимость сопротивления Но вряд ли «быки» могли рассчитывать на успех.