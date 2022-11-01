«Реал» потерял очки, «Челси» разгромно проиграл. Итоги топ-5 лиг Европы

Закончились все матчи тура топ-5 лиг.
В Серии А «Наполи» разгромило «Сассуоло» (4:0), «Аталанта» в гостях обыграла «Эмполи» (2:0), а «Милан» уступил «Торино» (1:2). «Рома» одержала победу над «Вероной» (3:1), «Интер» разгромил «Сампдорию» (3:0), а «Ювентус» обыграл «Лечче» (1:0). Лидирует в чемпионате Италии «Наполи» 32 очка, следом идут «Аталанта» (27 очков), «Милан» (26 очков) и «Рома» (25 очков). «Интер» занимает 6-е место (24 очка), а «Ювентус» — 7-е место (22 очка).
В АПЛ «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (5:0), «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (1:0), а «Тоттенхэм» — «Борнмут» (3:2). «Ньюкасл» одержал победу над «Астон Виллой» (4:0), а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» (1:0). «Челси» разгромно проиграл «Брайтону» (1:4), а «Ливерпуль» уступил «Лидсу» (1:2). Возглавляет таблицу АПЛ «Арсенал» (31 очко), следом идут «Манчестер Сити» (29 очков), «Тоттенхэм» (26 очков) и «Ньюкасл» (24 очка). «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место (23 очка), а «Челси» — 6-е место (21 очко). «Ливерпуль» расположился на 9-м месте (16 очков).
Во Франции ПСЖ обыграл «Труа» (4:3), а «Ланс» разгромил «Тулузу» (3:0). «Монако» обыграло «Анже» (2:0). Возглавляет турнирную таблицу ПСЖ (35 очков), далее идут «Ланс» (30 очков), «Ренн» (27 очков) и «Лорьян» (27 очков). «Монако» Александра Головина расположилось на 6-м месте (24 очка).
В Бундеслиге «Унион» обыграл «Боруссию» Менхенгладбах (2:1), «Бавария» разгромила «Майнц» (6:2), а «Боруссия» Дортмунд одержала победу над «Айнтрахтом» (2:1). Лидирует в чемпионате Германии «Унион» (26 очков), следом идут «Бавария» (25 очков), «Фрайбруг» (24 очка), «Боруссия» Дортмунд (22 очка). «Лейпциг» расположился на 6-м месте (19 очков).
В Ла Лиге «Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), «Барселона» обыграла «Валенсию» (1:0), а «Атлетико» проиграл «Кадису» (2:3). Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Реал» (32 очка), далее следует «Барселона» (31 очко), «Атлетико» (23 очка) и «Бетис» (23 очка).
Начну с АПЛ....Ливерпуль продолжает штормить, на сей раз уступили Лидсу, и уступили по делу, павлины точно наиграли на победу. Челси- такое ощущение, что синие не только выплатили сумму отступных за Поттера, но и обещали слить очный матч....Брайтон делал на поле все что хотел, а синие показали самую ужасную игру с момента назначения Поттера....
Ньюкасл красавцы, Хау молодец, команда прет вверх показывая при этом интересный футбол! Волки продолжают удивлять со знаком минус.....
Кто бы мог подумать, что борьбу за ЛЧ места в лиге один будут занимать такие клубы как Ланс, Лорьян?! Из значимых событий отмечу гол Головина. Удачи Шурику и Монако. В остальном все скучно....
Реал Мадрид неожиданно потерял очки в матче с Жироной, в свою очередь Барселона обыграла очередной крепкий клуб в лице Валенсии и практически сравнялись по очкам с лидером. Продолжает свое падение Севилья, которая скатилась уже в зону вылета....
Наполи продолжает свое победное шествие и уверенно лидируют в СерииА! Далее все идут плотненько друг за другом! Миранчук забил победный гол в ворота Милана, поздрааляю, продолжай в том же духе Леха!
В Бундеслиге Унион продолжает оидировать, правда уже не так уверенно. Шикарный матч выдали Айнтрахт и Боруссия Дортмунд, остальное все буднечно и скучно!
Начну с АПЛ....Ливерпуль продолжает штормить, на сей раз уступили Лидсу, и уступили по делу, павлины точно наиграли на победу. Челси- такое ощущение, что синие не только выплатили сумму отступных за Поттера, но и обещали слить очный матч....Брайтон делал на поле все что хотел, а синие показали самую ужасную игру с момента назначения Поттера....
Ньюкасл красавцы, Хау молодец, команда прет вверх показывая при этом интересный футбол! Волки продолжают удивлять со знаком минус.....
Кто бы мог подумать, что борьбу за ЛЧ места в лиге один будут занимать такие клубы как Ланс, Лорьян?! Из значимых событий отмечу гол Головина. Удачи Шурику и Монако. В остальном все скучно....
Реал Мадрид неожиданно потерял очки в матче с Жироной, в свою очередь Барселона обыграла очередной крепкий клуб в лице Валенсии и практически сравнялись по очкам с лидером. Продолжает свое падение Севилья, которая скатилась уже в зону вылета....
Наполи продолжает свое победное шествие и уверенно лидируют в СерииА! Далее все идут плотненько друг за другом! Миранчук забил победный гол в ворота Милана, поздрааляю, продолжай в том же духе Леха!
В Бундеслиге Унион продолжает оидировать, правда уже не так уверенно. Шикарный матч выдали Айнтрахт и Боруссия Дортмунд, остальное все буднечно и скучно!