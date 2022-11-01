«Реал» потерял очки, «Челси» разгромно проиграл. Итоги топ-5 лиг Европы

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сегодня, 01:03

Закончились все матчи тура топ-5 лиг.

В Серии А «Наполи» разгромило «Сассуоло» (4:0), «Аталанта» в гостях обыграла «Эмполи» (2:0), а «Милан» уступил «Торино» (1:2). «Рома» одержала победу над «Вероной» (3:1), «Интер» разгромил «Сампдорию» (3:0), а «Ювентус» обыграл «Лечче» (1:0). Лидирует в чемпионате Италии «Наполи» 32 очка, следом идут «Аталанта» (27 очков), «Милан» (26 очков) и «Рома» (25 очков). «Интер» занимает 6-е место (24 очка), а «Ювентус» — 7-е место (22 очка).

В АПЛ «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (5:0), «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (1:0), а «Тоттенхэм» — «Борнмут» (3:2). «Ньюкасл» одержал победу над «Астон Виллой» (4:0), а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» (1:0). «Челси» разгромно проиграл «Брайтону» (1:4), а «Ливерпуль» уступил «Лидсу» (1:2). Возглавляет таблицу АПЛ «Арсенал» (31 очко), следом идут «Манчестер Сити» (29 очков), «Тоттенхэм» (26 очков) и «Ньюкасл» (24 очка). «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место (23 очка), а «Челси» — 6-е место (21 очко). «Ливерпуль» расположился на 9-м месте (16 очков).

Во Франции ПСЖ обыграл «Труа» (4:3), а «Ланс» разгромил «Тулузу» (3:0). «Монако» обыграло «Анже» (2:0). Возглавляет турнирную таблицу ПСЖ (35 очков), далее идут «Ланс» (30 очков), «Ренн» (27 очков) и «Лорьян» (27 очков). «Монако» Александра Головина расположилось на 6-м месте (24 очка).

В Бундеслиге «Унион» обыграл «Боруссию» Менхенгладбах (2:1), «Бавария» разгромила «Майнц» (6:2), а «Боруссия» Дортмунд одержала победу над «Айнтрахтом» (2:1). Лидирует в чемпионате Германии «Унион» (26 очков), следом идут «Бавария» (25 очков), «Фрайбруг» (24 очка), «Боруссия» Дортмунд (22 очка). «Лейпциг» расположился на 6-м месте (19 очков).

В Ла Лиге «Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), «Барселона» обыграла «Валенсию» (1:0), а «Атлетико» проиграл «Кадису» (2:3). Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Реал» (32 очка), далее следует «Барселона» (31 очко), «Атлетико» (23 очка) и «Бетис» (23 очка).