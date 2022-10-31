Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2022/2023

«Рома» в большинстве обыграла «Верону»

вчера, 22:26
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 3Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Верона» проиграла «Роме» (1:3) в матче 12-го тура Серии А.

На 27-й минуте первый гол в игре забил защитник «Вероны» Павел Давидович. На 36-й минуте Давидович получил прямую красную карточку. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло сравнял счёт. На 88-й минуте полузащитник Кристиан Вольпато вывел «Рому» вперёд. А в дополнительное ко второму тайму время нападающий Стефан Эль-Шаарави установил точку в матче.

«Рома» идёт на 4-м месте (25 очка), «Верона» занимает 19-е место (5 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» потерял очки, «Челси» разгромно проиграл. Итоги топ-5 лиг Европы
Сегодня, 01:03 Фото
Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Милан»
Вчера, 00:43
ЦСКА и «Спартак» одержали победы в дерби. Итоги 15-го тура РПЛ
30 октября Фото
«Зенит», забив в концовке матча с пенальти, обыграл «Краснодар»
30 октября
Гол Рэшфорда принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»
30 октября
«Реал» упустил победу над «Жироной»
30 октября
Сортировать
Все комментарии
a-league
a-league
сегодня в 08:39
Физрук отскочил очередной раз
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 01:02
Валидольныя победа!
Спасибо хоть за такую!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:37
Подопечные Моуриньо нервишки болельщикам попортили изрядно. Как Абрахам не попадает в ворота - просто удивительно. Все победы ну очень натужные . Пока фартит, но фарт может и закончится. Игры поставленной нет, много сумбура, много суеты. Посмотрим , как дела пойдут дальше.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 22:38
Болел Ромы с победой!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:32
В равных составах очень вряд-ли это случилось....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 