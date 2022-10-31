«Рома» в большинстве обыграла «Верону»

1667244418

вчера, 22:26

«Верона» проиграла «Роме» (1:3) в матче 12-го тура Серии А.

На 27-й минуте первый гол в игре забил защитник «Вероны» Павел Давидович. На 36-й минуте Давидович получил прямую красную карточку. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло сравнял счёт. На 88-й минуте полузащитник Кристиан Вольпато вывел «Рому» вперёд. А в дополнительное ко второму тайму время нападающий Стефан Эль-Шаарави установил точку в матче.

«Рома» идёт на 4-м месте (25 очка), «Верона» занимает 19-е место (5 очков).