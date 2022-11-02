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Консейсау: «Команда Симеоне никогда не сдаётся»

вчера, 05:41
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау отреагировал на победу над «Атлетико».

Я, конечно же, доволен результатом, но забить мы могли и больше. Мы осознали, что важнее исходить от самих себя, а не от игры соперника, и понимали при этом, что команда Симеоне никогда не сдается.

Иногда мы играли просто идеально, а при потере мяча действовали сдержанно и компактно. В 1/8 финала мы оказались среди победителей групп, это фантастика и заслуга игроков.

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Все комментарии
ddrdb67vxnj3
ddrdb67vxnj3
вчера в 07:19
А вот сегодня Атлетико сдался, им нужна зачистка.
Скорее всего необходимо поменять тренера.
ДСА
ДСА
вчера в 06:41
Что Атлетико займет последнее место даже предположить было трудно, как сложно было предположить, что из группы выйдет Брюгге.
adryctkzq3ne
adryctkzq3ne
вчера в 05:44
Просто в этом матче она была гораздо сильнее мотивирована
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