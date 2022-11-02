Консейсау: «Команда Симеоне никогда не сдаётся»

Главный тренер «Порту» отреагировал на победу над «Атлетико».

Я, конечно же, доволен результатом, но забить мы могли и больше. Мы осознали, что важнее исходить от самих себя, а не от игры соперника, и понимали при этом, что команда Симеоне никогда не сдается.

Иногда мы играли просто идеально, а при потере мяча действовали сдержанно и компактно. В 1/8 финала мы оказались среди победителей групп, это фантастика и заслуга игроков.