Гризманн: «Мы не заслужили выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Нападающий «Атлетико» отреагировал на поражение своей команды в матче Лиги чемпионов против «Порту» (1:2).

Что вы хотите услышать? Мы не заслужили выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов или в Лигу Европы. Это правда. Так и выходит, когда выигрываешь лишь один матч в группе.

Нам нужно взять себя в руки, молча трудиться и бороться. Нам нечего сказать болельщикам, мы можем лишь поблагодарить их за поддержку в матчах. Болельщики не заслуживают такого. А мы должны напрячься и работать.

Симеоне? Мы в этом клубе, чтобы трудиться под его руководством. Это заставляет гордиться собой. Мы хотим остаться в клубе, но обязаны подтвердить это на поле.