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Гризманн: «Мы не заслужили выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов»

вчера, 23:46
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отреагировал на поражение своей команды в матче Лиги чемпионов против «Порту» (1:2).

Что вы хотите услышать? Мы не заслужили выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов или в Лигу Европы. Это правда. Так и выходит, когда выигрываешь лишь один матч в группе.

Нам нужно взять себя в руки, молча трудиться и бороться. Нам нечего сказать болельщикам, мы можем лишь поблагодарить их за поддержку в матчах. Болельщики не заслуживают такого. А мы должны напрячься и работать.

Симеоне? Мы в этом клубе, чтобы трудиться под его руководством. Это заставляет гордиться собой. Мы хотим остаться в клубе, но обязаны подтвердить это на поле.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 01:11, ред.
Раньше надо было думать по Гризману, а не когда его выпускали после 60 минуты, из-за бабла с Барсой, выходил бы в старте и не было бы только одной победы.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 23:50
Ужасная игра от Атлетико!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:49
Всё это только слова на деле же выглядело убого!
Гость
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