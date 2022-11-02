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Игроки «Марселя» не знали, что их устраивала ничья для выхода в ЛЕ

вчера, 17:20

Футболист «Марселя» Шансель Мбемба дал комментарий после матча с «Тоттенхэмом».

На поле мы не знали, что нам хватало ничьей, но на скамейке запасных люди знали. Нам от них не поступил сигнал. Мы злы, что это случилось, но мы не знали. Это наша ошибка.

«Марсель» пропустил от «Тоттенхэма» мяч на 90+5 минуте, если бы команды сыграли вничью, то французы попали бы в Лигу Европы вместо «Спортинга».

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:47
Хм... То есть на скамейке знали что если пропускать - проиграешь. Может быть на скамейке кто-то знал даже что если забить больше чем пропустить - Марсель бы попал не в ЛЕ а в ЛЧ вместо Тоттенхема.
А выходящие на поле об этом не догадывались? Ну вот никак им не приходило в голову забить ещё или хотя бы сохранить ничью? И эти гады со скамейки не подсказали.
Я конечно понимаю что он Мбемба. Но все-таки нельзя до ТАКОЙ степени быть Мбембой.
azkan
azkan
вчера в 20:47
Так они имели преимущество в первом тайме и вообще в матче. Могли и забить.
В случае победы они бы выходил в ЛЧ вместо ЛЕ. А ЛЕ была почти гарантирована.
Почему бы не атаковать? И даже если бы сели в оборону стадион бы не понял и тогда могли бы пропустить.
И что за х..ое оправдание?!
Elliada
Elliada
вчера в 19:03
Не знали? Вроде неделя времени было после 5-го тура.
ДСА
ДСА
вчера в 18:46
Кто-то просто по французски слабо понимает. В этом все дело.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:42
Мбемба несет полную чушь, пытаясь оправдаться за поражение. Все они знали прекрасно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:27
Явная недоработка тренерского штаба.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:26
Действительно, даже в голове не укладывается! В турнире уровня ЛЧ должна учитываться каждая мелочь! Дятлы!
Köln
Köln
вчера в 17:30
Неужели никто не мог проинформировать футболистов Марселя!
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