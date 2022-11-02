Игроки «Марселя» не знали, что их устраивала ничья для выхода в ЛЕ

Футболист «Марселя» Шансель Мбемба дал комментарий после матча с «Тоттенхэмом».
На поле мы не знали, что нам хватало ничьей, но на скамейке запасных люди знали. Нам от них не поступил сигнал. Мы злы, что это случилось, но мы не знали. Это наша ошибка.
«Марсель» пропустил от «Тоттенхэма» мяч на 90+5 минуте, если бы команды сыграли вничью, то французы попали бы в Лигу Европы вместо «Спортинга».
А выходящие на поле об этом не догадывались? Ну вот никак им не приходило в голову забить ещё или хотя бы сохранить ничью? И эти гады со скамейки не подсказали.
Я конечно понимаю что он Мбемба. Но все-таки нельзя до ТАКОЙ степени быть Мбембой.
А выходящие на поле об этом не догадывались? Ну вот никак им не приходило в голову забить ещё или хотя бы сохранить ничью? И эти гады со скамейки не подсказали.
Я конечно понимаю что он Мбемба. Но все-таки нельзя до ТАКОЙ степени быть Мбембой.
В случае победы они бы выходил в ЛЧ вместо ЛЕ. А ЛЕ была почти гарантирована.
Почему бы не атаковать? И даже если бы сели в оборону стадион бы не понял и тогда могли бы пропустить.
И что за х..ое оправдание?!
В случае победы они бы выходил в ЛЧ вместо ЛЕ. А ЛЕ была почти гарантирована.
Почему бы не атаковать? И даже если бы сели в оборону стадион бы не понял и тогда могли бы пропустить.
И что за х..ое оправдание?!