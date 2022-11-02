Игроки «Марселя» не знали, что их устраивала ничья для выхода в ЛЕ

Футболист «Марселя» дал комментарий после матча с «Тоттенхэмом».

На поле мы не знали, что нам хватало ничьей, но на скамейке запасных люди знали. Нам от них не поступил сигнал. Мы злы, что это случилось, но мы не знали. Это наша ошибка.