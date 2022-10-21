Френки де Йонг хочет играть в центре полузащиты

Рулевой «Барселоны» Хави похвалил полузащитника Френки де Йонга после матча 10-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».
Френки убеждает меня, что его лучшая позиция — это центр полузащиты. Он был очень хорош, поэтому я счастлив за него.
|Барселона3 : 0Вильярреал
|Матч завершен
Рулевой «Барселоны» Хави похвалил полузащитника Френки де Йонга после матча 10-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».
Френки убеждает меня, что его лучшая позиция — это центр полузащиты. Он был очень хорош, поэтому я счастлив за него.