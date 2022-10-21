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Френки де Йонг хочет играть в центре полузащиты

вчера, 11:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Рулевой «Барселоны» Хави похвалил полузащитника Френки де Йонга после матча 10-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».

Френки убеждает меня, что его лучшая позиция — это центр полузащиты. Он был очень хорош, поэтому я счастлив за него.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:04
Сам убедился, что зря его игнорил
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:40
Пусть играет в центре. От Бускетса уже больше вреда чем пользы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58
Ну вот и ладненько.
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