У Гвардиолы самая мощная команда в мире. Покорились Холанду и не сушат игру

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вчера, 14:21

Сегодня приехали в гости к «Ливерпулю».

Подстроились под Эрлинга

Прибытие Эрлинга был тестом не только для тренера Гвардиолы, но и для самого коллектива. Жезус и Агуэро играли иначе, были в рамках. «Ложные девятки» Стерлинг и компания не работали так, как сейчас норвежец. Но чемпионский коллектив покорился юнцу, и стало лучше. Неправильно сравнивать Холанда с бразильцем Роналдо – Феномен был в том же возрасте совсем другим, но узкий диапазон не мешает Эрлингу колотить голы и впечатлять самых строгих оценщиков. Только в АПЛ у парня 15 мячей и 3 ассиста в 9 сыгранных турах. А поскольку у Холанда зуб на «Ливерпуль», ведь не забил им в Суперкубке и проиграл, то не завидуем Ван Дейку и его напарнику. «Манчестер Сити» адаптировался к игре Холанда мгновенно. Именно такого человека не хватало. Эрлинг еще будет развивать чувство прекрасного для игры в пас. Но и в статусе хладнокровного жестокого викинга в чужой штрафной прекрасно себя чувствует. Он и Тор, и Локи одновременно.

Весело играют в обороне

Ужасно по меркам «Манчестер Сити», конечно же. Год назад после девяти туров, невзирая на сразу три осечки, у «горожан» было всего четыре пропущенных мяча. Сейчас ошибок целых девять, но набрали на три пункта больше, ведь есть Холанд. Зато отказ от засушливой игры превращает роботов в людей. Конечно, Диаш и Стоунз – оптимальная пара центральных защитников. Если бы они всегда могли выходить в основе, то Эдерсон реже видел бы мячи в сетках собственных ворот. Но Аке и Аканджи тоже бывали на поле, с ними все не так сухо, но интереснее. В жизни швейцарец выделяется умением умножать двузначные числа с невероятной скоростью, а в игре опытный и крепкий парень может совершить ошибку. В этом тоже есть прелесть. Да, оборона Гвардиолы сейчас по пропущенным наравне с защитой «Ньюкасла», от которого чемпионы пропустили трижды. Но забили столько же. В дерби Манчестера увидели девять голов в сумме. «Горожане» не скучные, это факт. С учетом, что четыре мяча для матчей Клоппа и Гвардиолы – норма, сегодня тоже ждем высокую результативность.

Учатся ломать «автобусы»

Процесс растянут на много сезонов, но именно сейчас обретает очертание финальный план. Гвардиола понял, что количество не всегда перетекает в качество. Поэтому видим, как команда, у которой по xG должно быть где-то 20 мячей, отправила в чужие ворота 33 только в АПЛ . Понятно, что это надбавка имени Холанда. У норвежца уже 15 мячей, хотя по моментам могло быть на треть меньше. Но это лишь отчасти ответ на вопрос, как «Манчестер Сити» работает с фактом, что почти все в АПЛ готовы отдать Гвардиоле мяч. Против Хосепа нередко играют так, как против Клоппа. Нынешний соперник «горожан» потерял резкость и темп, а «Манчестер Сити» предлагает серию ловушек, чтобы собственная усталость вредила лишь так, как в Копенгагене – в меньшинстве не реализовали моменты без Холанда, но и не проиграли. Чемпиону Англии помогает отказ от высокого прессинга – меньше устают, ждут ошибку соперника в центре поля. Выручает необычная роль Канселу в атаке слева, а Де Брюйне помогает на правом полуфланге. Работают включения Фодена и Гюндогана в чужой штрафной площади. А самое главное, что есть хитрец Грилиш, который лучше других уводит за собой соперников, оставляя пустые зоны. Джек не пример стабильности (как тот же Марез), но «Манчестер Сити» уникальная команда. Она совсем не боится своей игры первым номером против сильных соперников, хотя даже у «Баварии» и ПСЖ такой страх проскакивает, переживают за тылы.

Собрали полузащиту мечты

Гвардиола смешно ответил на вопрос, почему «Манчестер Сити» пока не выиграл Лигу чемпионов: «Причина простая – мадридский „Реал“». Испанец немножко лукавит, ведь не всегда мадридцы были на пути «горожан» в победный финал. Но ремарка важная. Хосеп, который с 2011-го года не держался за «ушастого» в прямом эфире, прекрасно знает причину стабильных побед «Реала». Куртуа важен, Бензема прекрасен, Бэйл и Роналду внесли неоценимый вклад раньше. Но Кроос, Модрич и Каземиро – три важнейшие причины, почему одна команда столько раз была лучшей в Европе с двумя разными тренерами. «Манчестер Сити» важно, чтобы Эдерсон спасал, Канселу не терял скорость, а Холанд не промахивался. Но без Родри, Гюндогана, Бернарду и великим Де Брюйне не быть им королями футбольного континента. Только три команды выше «Манчестер Сити» по ключевым пасам в топ-5 – «Реал», «Наполи» и «Бавария». Но все они не играют против настолько богатых и сложных соперников так часто, как Гвардиола.

Де Брюйне, Грилиш, Гюндоган, Фоден и Бернарду лидируют по ключевым пасам, а Холанд идет наравне с Канселу. Объяснение, почему «Манчестер Сити» объективно настолько хорош. И одновременно они не сухари с апломбом, чтобы исключать сегодня сложнейшую игру на «Энфилд Роуд». «Ливерпуль» в АПЛ идет без поражений в тринадцати подряд матчах против действующих чемпионов. Во многих случаях не проигрывал именно «горожанам». Всего домашняя серия Клоппа без поражений в чемпионате насчитывает 27 поединков. И хотя у Гвардиолы не команда, а голевой конвейер, который отказывается уступать в гостях – 22 матча без больших неудач в АПЛ , «Ливерпуль» они обыграли на «Энфилд Роуд» всего один раз за последних 24 поединках. Сегодня «горожанам» снова нужны три очка.

Во-первых, чтобы не отпустить «Арсенал» в таблице, если грамотный Артета сломает высокий прессинг «Лидса» в гостях. Во-вторых, чтобы ответить за поражение от Клоппа в Суперкубке со счетом 3:1. В-третьих, чтобы ни у кого не возникало сомнений: временное одиннадцатое место «Ливерпуля» не случайность, а ничьей на недружелюбной арене команде с Холандом уже мало. У «Манчестер Сити» безумная разница голов — 24, и хотя дважды подписывали мир в АПЛ с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» в гостях, Гвардиола делает все, чтобы развивался не только Холанд. Впрочем, невзирая на кадровые проблемы, «Ливерпуль» невероятно опасен. Но ведь по многим параметрам именно «Манчестер Сити» — сильнейшая команда мира прямо сейчас. У ПСЖ и «Баварии» свои тараканы, а «горожане» в порядке.

Но тут как с боксом, где у чемпиона может быть сорок побед в прошлом, а всех титулов лишится после единственного поражения. Планку забросили выше облаков. «Ливерпуль» в странном кризисе – идеальный соперник для Гвардиолы. У Клоппа поражений меньше, чем плохих матчей, зато есть невероятные разгромные победы. «Манчестер Сити» прекрасен тем, что понятен, «Ливерпуль» — тем, что потерялся. Осталось разыграть феерию на «Энфилд Роуд».