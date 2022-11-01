Мбаппе хочет играть в паре с Уго Экитике

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет попробовать новую схему в парижском клубе.
Мбаппе намерен выступить в нападении в Уго Экитике, который пользуется поддержкой в раздевалке парижского клуба.
В нынешнем сезоне Экитике провёл 9 матчей за ПСЖ, не отметившись результативными действиями.
Вообще, президент ПСЖ должен напомнить ему кто есть кто.
Вообще, президент ПСЖ должен напомнить ему кто есть кто.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334118/mbappe-kilian-pari-sen-zhermen 01.11.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334118/mbappe-kilian-pari-sen-zhermen 01.11.2022