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ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе хочет играть в паре с Уго Экитике

сегодня, 00:40

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет попробовать новую схему в парижском клубе.

Мбаппе намерен выступить в нападении в Уго Экитике, который пользуется поддержкой в раздевалке парижского клуба.

В нынешнем сезоне Экитике провёл 9 матчей за ПСЖ, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 11:53, ред.
Хватит вбрасывать чушь :) Даже самый тупой Мбаппе в мире не скажет такого (Имеется в виду дурацкий кричащий заголовок). А схему ради ротации можно попробовать в проходном матче и это абсолютно нормально.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:53
Мбаппе завидует Неймару и Месси, поэтому хочет рядом с собой менее талантливого и известного игрока. Ему уже не важно на результаты ПСЖ, его волнует только он сам. В матче с Труа много моментов запорол, но когда забил пенальти радовался, как будто в финале забил.

Вообще, президент ПСЖ должен напомнить ему кто есть кто.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:50
Мне просто было неинтересно. Как я говорил раньше, это ничего не дает. ВИП вообще непонятная вещь
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:57
Хорошую методику придумал этот Камерунский Эму ,хочет с атаки убрать и Неймара и Месси ,а ведь сам из 10-ти ударов в створ -забивает 1,зря ПСЖ его не сплавило,теперь терпи этого Афро-Француза,смотришь на его физиономию и встаёт образ гиббона из зоопарка.
karnager
karnager ответ Zloi iron (раскрыть)
сегодня в 08:22
Чёрные были рабами до середине 20 века, а где-то ещё и остались. А шоколадка отыгрывается вот)
r6x3q3beywm6
r6x3q3beywm6
сегодня в 04:53
выступить в нападении в Уго Экитике, который пользует поддержкой
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334118/mbappe-kilian-pari-sen-zhermen 01.11.2022
m67jcv7t3vk9
m67jcv7t3vk9
сегодня в 02:35
Слишком много у него хотелок
swed27
swed27
сегодня в 02:31
Его уже и Месси не устраивает
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 01:45
Короче говоря, Мбаппе хочет все лавры на себя стянуть.
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 01:44
Куда смотрят Меси и Рамос,не могут в раздевалке по ушам надовать,зазнавшемуся негритёнку?)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:26
Он уже и тренер
протон
протон
сегодня в 01:05
Поздравляю Измара. Агент Смит, как и говорил, возьмет несколько призовых. Играть отказался в прошлый месяц по определенным причинам я. Посмотрим, что будет на этот месяц. В моей группе лично отдал бы победу болельщику Мс. Но Юзик был хорош как то выскочил. Но в последний день нужно быть особенно и на последок не нарушать ПС. Очень понравилось как играл болельщик МС в моей группе.
d1metras
d1metras
сегодня в 01:00, ред.
чего то мбаппе все больше и больше начинает раздражать...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:42
Мбаппе - капризный мальчик.
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