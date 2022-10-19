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Влияние Роналду и психологические проблемы. Поиск причин спада Бруну Фернандеша

19 октября 2022, 09:49
Фернандеш
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Вчерашнему лидеру «Манчестер Юнайтед» не хватает самообладания.

Бруну Фернандеш, перейдя в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, буквально сразу покорил Премьер-Лигу и казался именно тем футболистом, которого не хватало МЮ во время кризиса. Однако прошло совсем немного времени, и португалец уже кажется бледной тенью самого себя. В Англии гадают, с чем это может быть связано. И есть достаточно распространенная позиция.

Начнем с того, что под руководством Оле-Гуннара Сульшера «Юнайтед» остро нуждался в творческой искре. И в январе 2020 года за 67,7 миллиона фунтов был приобретен Фернандеш. Его дебют против «Вулверхэмптона» выдался спокойным, а вот потом он покорил АПЛ. Бруну быстро сумел очаровать болельщиков МЮ и обратить на себя внимание всего футбольного сообщества.

Отрицание связи

Недавний спад Фернандеша, наступивший быстро и внезапно, в Англии многие связывают с возвращением в клуб Роналду. Это якобы ускорило перемещение в тень 28-летнего соотечественника Криштиану. Разговоры эти доходили и до самого Фернандеша, который в интервью The Athletic вполне ожидаемо пытался опровергнуть подобные рассуждения:

Большую часть голевых передач в прошлом сезоне я отдавал на Криштиану. Так что это все неправда. У меня просто был неудачный сезон с точки зрения собственных показателей. Я не думаю, что это как-то связано с Роналду. До его прихода я тоже исполнял пенальти, но в прошлом сезоне у меня было две возможности, и я их упустил.

Так что я не могу винить Роналду за свои нереализованные пенальти, тогда как он их забивает. Когда в апреле я не забил «Арсеналу», именно Криштиану дал мне мяч и отправил бить. Я не забил, но чувствовал, что он мне доверяет. Так что я не думаю, будто появление Роналду негативно на меня повлияло. Просто в некоторые моменты я был недостаточно хорош, чтобы забивать или отдавать голевые передачи.

И дотошные англичане принялись рассуждать. Ведь неспроста человек, забивавший в первые полтора года в команде в среднем один гол в 80 минут, в нынешнем сезоне смог отличиться только одним мячом.

Тренерский фактор

Фернандеш забил 29 голов и отдал 19 голевых передач в своих первых 53 матчах в Премьер-Лиге после перехода из «Спортинга». Он быстро зарекомендовал себя как одна из главных звезд «Юнайтед», без которой команда теряет всякую остроту и креативность. В сезоне-2020/21 Бруну занял второе место в лиге по голам, в которых он принял непосредственное участие – их было 30. Он уступил только Харри Кейну с показателем 37. Португалец также создал больше всех голевых моментов в АПЛ в том сезоне. Их было 95.

Однако вскоре после увольнения Сульшера с поста главного тренера МЮ начался упадок Фернандеша. Под началом Ральфа Рангника Бруну уже было нелегко. Немец предпочитал схему, в которой хавбек играл не на своей идеальной позиции «десятки», что снизило комфорт для Бруну и его эффективность. Португалец явно раздражался и выглядел разочарованным. Это было заметно настолько, что, например, после игры против «Ньюкасла» Гари Невилл раскритиковал поведение и отношение к делу со стороны Фернандеша. Но к этому подберемся позже.

Появление Криштиану

Когда роль Бруну при Рангнике немного трансформировалась и он стал опять больше вовлекаться в игру, возник другой фактор – Роналду. Возвращение Криштиану сместило фокус внимания в команде, где Бруну до него воспринимался уже как явный лидер. Теперь талисманом становился Роналду, и коллектив во многом оставался в его тени и вынужден был на него работать. В том числе Бруну, на которого невольно легла обязанность адаптировать Криштиану к игре команды на поле. С Криштиану возможности Фернандеша принимать нестандартные решения, приводящие к голам или острым передачам, резко снизились. Что особенно удивительно, если учесть, что они оба играют за сборную Португалии. Впрочем, там тоже не все однозначно.

Пытаясь выйти на чемпионат Европы с Португалией, пара сумела забить 12 из 22 мячей своей сборной. Но у Роналду 11 голов, а у Бруну – один. Кроме того, всякий раз, когда Криштиану забивал, Фернандеша не было в этот момент на поле. При этом ни в коем случае речь не идет о каких-то проблемах в отношениях между ними. В человеческом плане они прекрасно ладят. Но что-то не срастается в игре.

Падение точности

Учитывая снижение результативности, не очень сложно догадаться, что Фернандеш стал хуже бить по воротам за последние пару сезонов. В сезоне-2019/20 точность ударов Бруну составляла 41 процент. Во время кампании-2021/22 она уже упала до 33 процентов в 36 матчах. Хотя в нынешнем сезоне наметился рост до 40 процентов.

После ухода Рангника можно было ожидать ликвидации тренерского фактора и возвращения Бруну к прежним показателям. Но Эрик тен Хаг тоже использует португальца не совсем так, как это делал Сульшер. К тому же голландец стал искать опору в первую очередь в тех футболистах, которых привел сам, например, в Эриксене. Это тоже существенный фактор не в пользу лидерства Фернандеша.

Ухудшение дисциплины

Спады случаются у всех, безусловно, особенно когда человек изначально задал крайне высокую планку, взял мощный темп. Поддерживать его нереально. Но важна глубина падения и скорость восстановления. А это в свою очередь зависит от психологической устойчивости. И тут не все говорит в пользу Бруну, который во время подъема казался идеальным лидером и с точки зрения ментальности, отношения к работе. Когда возникли проблемы с эффективностью, всплыли и психологические нюансы.

Фернандеш позволяет своему разочарованию проявляться и брать верх над собой. Он стал получать гораздо больше желтых карточек, чем раньше. В этом сезоне после девяти матчей у него уже четыре предупреждения, тогда как за весь прошлый сезон было всего десять. А в первых 37 матчах за МЮ он получил всего шесть предупреждений.

Фернандеш, остававшийся самым эффективным ассистентом в АПЛ за период с января 2020 года, должен вернуть самообладание, чтобы начать возвращение к результативным действиям. Кроме того, его эмоциональность передает негатив всей команде – так считают некоторые эксперты. Например, помимо Невилла поведение Бруну критиковал и Алан Хаттон, считающий, что хрупкая атмосфера в МЮ зависит, в том числе от настроения человека, которого быстро все стали считать лидером и который начал утрачивать эти позиции:

Мы не знаем, что происходит в раздевалке МЮ, но вокруг клуба много шума. Я слышал о некоторых вещах, о проблемах внутри команды. Но для меня важнее оценивать язык тела игроков во время матча, их поведение. Можно переживать спад – это нормально, но когда ты при этом борешься, стараешься все исправить. Бруну фантастический игрок. Но сейчас он постоянно воздевает руки к небу, обвиняя постоянно окружающих в чем-то. А ведь на этого парня уже смотрят партнеры, они ждут, что он их поведет за собой.

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volga.kot
volga.kot ответ Gelious (раскрыть)
19 октября в 12:41
Именно так
rubin kazzzan
rubin kazzzan
19 октября в 12:40
Нашли тему!!!
Антон Гусев
Антон Гусев
19 октября в 12:19
Игрок одного Сульшера)
Неэгоист
Неэгоист
19 октября в 11:02
Геша всё разваливает... Аксиома...
Gelious
Gelious
19 октября в 10:38
У Бруно спад начался еще до прихода Роналду, если что. Просто тогда фанаты думали, что он просто устал, что нужен отдых.
Гость
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