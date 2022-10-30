«Динамо» победило Йокановича. Редчайшее явление в большом футболе

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вчера, 11:17

Захарян с напарниками успешно перечат главному тренеру.

Забили 15 мячей в четырех матчах

За сезон у «Динамо» 15 игр в РПЛ и 4 поединка в кубке. Суммарно в 19 встречах команда забила 37 мячей, 1.94 за поединок, и это неплохой показатель. Вот только 15 голов зрители увидели в четырех последних играх. В пятнадцати случаях до этого забивали в полтора раза реже. Это огромная разница. Сейчас в РПЛ выше трех голов за игру в среднем, а если забивали бы в полтора раза меньше, то осталось бы всего по два, и это катастрофически низкая результативность.

Первая мысль, которая приходит – «Динамо» повезло с последними соперниками. Отчасти это правда. «Химки» уничтожали с жалостью и без злорадства. Эмоции были только у автора дубля Гладышева, но его радость как раз легко понять, 19-летний Ярослав не так долго в большом футболе, чтобы не праздновать голы в РПЛ . Но смотрите не на эмоции, а на игру. «Химки» неуравновешенного Спартака Гогниева могли получить вчера восемь-девять мячей с легкостью. Попал Смолов, попал Скопинцев – получаете счет 8:1.

До этого три мяча получил «Локомотив», но Гильерме вытащил восемь мячей, а еще было двенадцать промахов. Три мяча в кубке получил «Ростов», а до этого устроили перестрелку с «Оренбургом», когда Фернандес ответил на дубль Сычевого. Та игра стала для «Динамо» переходной. Как и против ЦСКА в дерби, увидели команду Йокановича без мяча – у «Оренбурга» были моменты. Но Паршивлюк в чужой штрафной площади, удачный выход на замену футболистов атаки – отсылка к «Динамо», которое нравилось всем.

Когда в четырех матчах забивают 40 % мячей сезона, то это метаморфоза. Вспомним первый матч сезона – с «Ростовом» в РПЛ , и один из последних с командой Карпина, но в Кубке. Оба матча в Москве, но в первом у Йокановича «автобус» — 33 % владения, каждая третья передача неточная, 9 ударов по воротам. А теперь тот же «Ростов», но 24 удара по воротам, 11 из них в створ. Неплохая иллюстрация пройденного пути, а еще доказательство, насколько футбол зависит от физики. Тогда стояли, сейчас бегут.

У «Динамо» три состава в нападении

Резерв – одна из причин, почему «Динамо» побеждает Йокановича и соперников. Играют «4-3-3», как год назад, и в заявке много нападающих. Лесовой, Тюкавин, Макаров, Смолов, Захарян, Нгамалё, Гладышев и Грулёв могут сыграть в атаке. Это восемь человек, но Скопинцев ведь лишь при переходе на более высокий уровень ушел в оборону, это полузащитник. То есть можно представить три разных состава в атаке.

Это очень выручает Йокановича, ведь он может поставить Смолова, выбрать Тюкавина, соединить этих нападающих. Также важна универсальность Захаряна. Арсен может играть в полузащите, тогда на поле на одного созидателя больше. Вчера у молодого человека были проблемы с пищеварением, что не помешало накрутить оборону «Химок» и подарить гол Смолову. Кстати, Федор второй в команде по передачам под удар после Арсена. В составе только Тюкавина можно назвать классическим футбольным эгоистом, и хотя в целом «Динамо» далеко отстало от «Спартака» и «Зенита» по объему точных ударов, по меткости держатся высоко.

Нет такой аномалии, как у Грулева год назад, но у Смолова 7 голов после 12 ударов. Представьте, что будет, если частота выстрелов заметно вырастет. «Динамо» явно переключилось. Йоканович – человек мира, который много где работал. Прекрасно, что он не приписывает себе атакующую версию «Динамо», делая вид, что «оборонительная» не была плодом его решений. В кавычки слово взято не случайно, ведь защищалась команда неважно, что объяснимо – потеряли двух опытных центральных защитников, ушел не идеальный, но основной опорник.

Также на мяче не было Шиманьски, а поляк, когда стягивал на себя сотни передач, забирал у соперника время для атак. Все в футболе связано, поэтому обезличенное «Динамо» так нервировало публику. Крайне редко бывает, что команда переключилась, поскольку ей так удобно, а наставник не мешает. Стоит признать, что Йоканович в момент перелома не выставил себя немудрым специалистом. Тренер до сих пор в интервью говорит о том, как плохо, что Шунин не ушел с поля с «сухарем». Акцент на важности обороны, который у нового «Динамо» был с самого начала – даже ценой зрелищности, не мешает разойтись группе атаки.

Команда снова в борьбе за второе место

Цена коротких серий побед. «Динамо» в трех турах набрало треть очков чемпионата. Если «Спартак» обыграет «Торпедо», то оторвется на шесть пунктов, но до «Ростова» команде Йокановича рукой подать, а играть против Карпина через неделю. Важно вспомнить о балансе в игре, если мечтают бороться за второе место. Например, во время контратак соперников заметно, что Смолов и компания не успевают возвращаться в оборону. Недавно у «Динамо» был худший высокий прессинг в лиге.

Теперь последнее место у «Крыльев Советов», где тоже форварды выбирают стиль. И как банде Осинькина идет размашистый и кружевной футбол, так и команде, где многим в успешные дни заправляет юный Захарян, подходит острый футбол. «Динамо» по многим параметрам игры рядом с ЦСКА , но команде Йокановича нужна свобода, чтобы жить. Появление на флангах Дасы и Лаксальта важно – они лидируют в команде по отборам, проще говоря, страхуют фланговых форвардов.

Важным может стать Кутицкий, если Норманна не отпустят травмы. Очевидно, что Нгамалё, которому хочется на чемпионат мира в Катар, явно не второй Н'Жи, хотя выводы о стабильности делать рано. Также рано фиксировать, что все тактические проблемы «Динамо» позади. Центральные защитники по-прежнему молодые и будут играть через раз. Смолов, Макаров и Захарян в этом сезоне выступали и классно, и ужасно. Но теперь «Динамо» в тройке по результативности в РПЛ , хотя на двенадцатом месте по ударам.

Видим, что посыл Йокановича – аккуратность, меткость, тактика мелких фолов, как у ЦСКА , что и выдает команда в последних матчах. «Динамо» забило 18 голов в 12 играх, а потом 12 голов в 3 поединках РПЛ . Такое невозможно объяснить только стечением обстоятельств, ведь по настроению и движению теперь все иначе, дело не только в подборе соперников. Впереди у Йокановича есть поединок, где ему нужно окончательно выбрать сторону – против ЦСКА .