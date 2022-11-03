Сычевой — лучший игрок РПЛ по итогам октября

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам октября.
Сычевой собрал все голоса легенд РПЛ и 4 из 5 голосов экспертов «Матч Премьер». В голосовании болельщиков победил форвард ЦСКА Фёдор Чалов.
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам октября.
Сычевой собрал все голоса легенд РПЛ и 4 из 5 голосов экспертов «Матч Премьер». В голосовании болельщиков победил форвард ЦСКА Фёдор Чалов.
Ну а так что, поздравляю Володю! Главное чтобы не зазнался и продолжал работать на поле, забивать голы и радовать нас болельщиков красивой игрой!
Ну а так что, поздравляю Володю! Главное чтобы не зазнался и продолжал работать на поле, забивать голы и радовать нас болельщиков красивой игрой!