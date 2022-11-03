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Сычевой — лучший игрок РПЛ по итогам октября

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Izmar
Izmar
вчера в 20:21
Повторит судьбу Агаларова.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:06
Это которому жёлтую за нарушение не дают??? Бывает и так.
galem72
galem72
вчера в 12:33
Ждём трансфер за 15-18т.р.
shlomo
shlomo
вчера в 11:27
Думаю, что это правильное решение. Володя 6 голов и 1 голевая в 5 матчах (плюс один гол "отжали"...:))). Если не ошибаюсь, то выбирали из пятерых (Малком, Промес, Каштанов, Чалов...). И все достойны, но я бы тоже выбирал из Сычевого и Каштанова. Во-первых, в их клубах столько наработать сложнее, во-вторых, остальные три претендента и так подобные призы получат, надо пользоваться возможностью выделить кого-то менее очевидного.

Ну а так что, поздравляю Володю! Главное чтобы не зазнался и продолжал работать на поле, забивать голы и радовать нас болельщиков красивой игрой!
8xuwa6jqkcza
8xuwa6jqkcza
вчера в 11:14
И лучший бомбардир среди женихов
Гость
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