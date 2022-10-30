Даниил Денисов — лучший игрок матча «Спартак» — «Торпедо»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов признан лучшим игроком матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Торпедо» (1:0).
Денисов провёл на поле 81 минуту, не отметившись результативными действиями.
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов признан лучшим игроком матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Торпедо» (1:0).
Денисов провёл на поле 81 минуту, не отметившись результативными действиями.
Я бы еще Хлусевича отметил - очень качественно отборолся сегодня, ничего не дал создать на правом фланге, всех перекусил и переборол.
Но и Денисов был хорош, становится одним из важных звеньев в линии обороны.При том, что по молодёжке играл опорника. Видимо, Абаскаль решил использовать лучшие качестве Даниила на фланге - и это пока работает!
Я бы еще Хлусевича отметил - очень качественно отборолся сегодня, ничего не дал создать на правом фланге, всех перекусил и переборол.
Но и Денисов был хорош, становится одним из важных звеньев в линии обороны.При том, что по молодёжке играл опорника. Видимо, Абаскаль решил использовать лучшие качестве Даниила на фланге - и это пока работает!