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Даниил Денисов — лучший игрок матча «Спартак» — «Торпедо»

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Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 19:00
Станно!!!!!!Тут по любому должен был быть вратарь Торпедо!!!!!!!!!!!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:54
Я бы Довбню назвал лучшим!
makkie
makkie
вчера в 18:48
Наверное по делу!
Я бы еще Хлусевича отметил - очень качественно отборолся сегодня, ничего не дал создать на правом фланге, всех перекусил и переборол.
Но и Денисов был хорош, становится одним из важных звеньев в линии обороны.При том, что по молодёжке играл опорника. Видимо, Абаскаль решил использовать лучшие качестве Даниила на фланге - и это пока работает!
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