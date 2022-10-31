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Даниил Фомин выиграл премию «Джентльмен года-2022»

вчера, 21:35

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин стал обладателем премии «Джентльмен года-2022».

Капитан столичного «Динамо» Даниил Фомин выиграл голосование «Комсомольской правды» за премию футбольный Джентльмен 2022 года. Главным призом премии традиционно станет черный смокинг, который будет вручен игроку на торжественной церемонии.

Даниил вошел в финальную тройку вместе с вратарем «Спартака» Александром Селиховым и нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым. А затем эксперты чаще всех ставили полузащитника «Динамо» на первое место.

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:27
а тут без вориантов. промазать решающий пеналти и отдать трофей злейшему врау то ещо джентельменсво
LOpp
LOpp
сегодня в 10:53
«ДжентльМЕНТ года-2022»
ОПС
ОПС
сегодня в 05:18
Дай Бог. это премия не последняя.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 03:32
Поздравляю Даню с этой премией.
И пусть следующая будет "хулиган года ставший чемпионом РПЛ"
Gahi
Gahi
сегодня в 03:14
Настоящий комсомолец за ним и правда. Удачи
1 Day
1 Day
сегодня в 02:24
Красавчик, главное чтобы др64ить на камеру не начал
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:10
Всё, карьеру можно завершать! Главное, чтобы смокинг сидел!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:11
В целом заслужено. Пример для подражания всем.
протон
протон
вчера в 22:11
А подробнее, чем вызван выбор? Благотворительность, общественная деятельность...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:02
Зае**сь, чётко сказал Фомин и тут же лишился премии))
Гость
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