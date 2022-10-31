Даниил Фомин выиграл премию «Джентльмен года-2022»

Полузащитник «Динамо» стал обладателем премии «Джентльмен года-2022».

Капитан столичного «Динамо» Даниил Фомин выиграл голосование «Комсомольской правды» за премию футбольный Джентльмен 2022 года. Главным призом премии традиционно станет черный смокинг, который будет вручен игроку на торжественной церемонии.