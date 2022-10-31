Даниил Фомин выиграл премию «Джентльмен года-2022»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин стал обладателем премии «Джентльмен года-2022».
Капитан столичного «Динамо» Даниил Фомин выиграл голосование «Комсомольской правды» за премию футбольный Джентльмен 2022 года. Главным призом премии традиционно станет черный смокинг, который будет вручен игроку на торжественной церемонии.
Даниил вошел в финальную тройку вместе с вратарем «Спартака» Александром Селиховым и нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым. А затем эксперты чаще всех ставили полузащитника «Динамо» на первое место.
И пусть следующая будет "хулиган года ставший чемпионом РПЛ"
И пусть следующая будет "хулиган года ставший чемпионом РПЛ"