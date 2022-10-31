Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Анже»

Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком монегасков по итогам матча 13-го тура Лиги 1 против «Анже».
Россиянин отметился забитым голом в своём 150-м матче за «Монако». За Головина отдали свои голоса 49% болельщиков монегасков.
Эта вторая награда лучшему игроку матча для Головина в этом сезоне. Ранее он признавался самым ценным игроком встречи в игре против «Реймса».
Блин,капс не выключил,хотя....не буду переписывать,так и есть,всё главное выделено курсивом,а ничтожное-строчными буквами.
Блин,капс не выключил,хотя....не буду переписывать,так и есть,всё главное выделено курсивом,а ничтожное-строчными буквами.