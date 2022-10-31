Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Анже»

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вчера, 19:28

Полузащитник «Монако» признан лучшим игроком монегасков по итогам матча 13-го тура Лиги 1 против «Анже».

Россиянин отметился забитым голом в своём 150-м матче за «Монако». За Головина отдали свои голоса 49% болельщиков монегасков.

Эта вторая награда лучшему игроку матча для Головина в этом сезоне. Ранее он признавался самым ценным игроком встречи в игре против «Реймса».