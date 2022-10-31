Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2022/2023

Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Анже»

вчера, 19:28
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб АнжеАнжеМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком монегасков по итогам матча 13-го тура Лиги 1 против «Анже».

Россиянин отметился забитым голом в своём 150-м матче за «Монако». За Головина отдали свои голоса 49% болельщиков монегасков.

Эта вторая награда лучшему игроку матча для Головина в этом сезоне. Ранее он признавался самым ценным игроком встречи в игре против «Реймса».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноДаниил Фомин выиграл премию «Джентльмен года-2022»
Вчера, 21:35
ОфициальноКузяев — лучший игрок матча «Краснодар» — «Зенит»
30 октября
ОфициальноДаниил Денисов — лучший игрок матча «Спартак» — «Торпедо»
30 октября
ОфициальноПиняев — лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Пари НН»
30 октября
ОфициальноГазинский — лучший игрок матча «Сочи» — «Урал»
30 октября
ОфициальноЙович — в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге конференций
28 октября Фото
Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 08:02
Теперь Барселона Реал Бавария бороться за Головин. Это будет следующий новость.
Doping87
Doping87
сегодня в 06:04
Голова ТОП!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:30
ЛУЧШЕ БЫ ЕГО БОЛЕЛЬЩИКИ ЦСКА ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ,В ПОБЕДНОМ ЧЕМПИОНСКОМ МАТЧЕ ПРОТИВ "ЗЕНИТА".А ТАК МНЕ ДО ЛАМПАДЫ,ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ В КОМАНДЕ,ВЫХОДЯ С ПОВЯЗКОЙ В ПОДДЕРЖКУ лгбт.
Блин,капс не выключил,хотя....не буду переписывать,так и есть,всё главное выделено курсивом,а ничтожное-строчными буквами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:04
Санёк своё дело знает,молодчик!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 