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Семак и Абаскаль претендуют на звание лучшего тренера месяца в РПЛ

вчера, 11:22

Российская Премьер-Лига объявила имена претендентов на звание лучшего тренера месяца по итогам октября.

На награду претендуют:

Сергей Семак («Зенит») — 13 очков за 5 матчей

Гильермо Абаскаль («Спартак») — 13 очков за 5 матчей

Сергей Ташуев («Ахмат») — 9 очков за 5 матчей

Марцел Личка («Оренбург») — 10 очков за 5 матчей

Виктор Ганчаренко («Урал») — 13 очков за 5 матчей

Семак и Абаскаль претендуют на звание лучшего тренера месяца в РПЛ

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:29
По мне как Ташуев лучший тренер
РусБрянск
РусБрянск ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 19:22
У лучшего тренера Абаскаля в команде одни молодые ,российские ребята играют,а у Зенита одни бразилы почти,они игру делают
112910415
112910415
вчера в 19:00
испанец определённо заслужил !
Izmar
Izmar
вчера в 16:31
Лучший тренер всегда первый.
Кнвпт
Кнвпт ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 15:32
С составом зенита и манекен будет лучшим. А, блин, дык манекен и есть. Совпало)))
Кнвпт
Кнвпт ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 15:31
🤣
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:17
И Гончаренко их подпирает.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:04, ред.
Тут лично для меня два варианта - это Абаскаль и Гончаренко.

Гончаренко пришел в "мертвый" Урал уже по ходу сезона, а это значит, что состав явно не его,играть приходится теми игроками что есть, и подготовку он не проводил, но сумел наладить игру и вытащил Урал с последнего места.

Но мне кажется Абаскаль заслуживает немного больше, это его первый сезон в РПЛ, плюс возглавляет Спартак, клуб в котором любому тренеру всегда будет сложно работать, там и давления больше и требования выше.
Strashniy
Strashniy
вчера в 15:01
Абаскаль скоро покинет спартак, как и все предыдущие тренеры.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:57
Тут выбор между Абаскалем и ВиктОром Гончаренко. Выберу первую букву в Алфавите, потому что А первая).
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
вчера в 14:57
Гончаренко, сложно добиваться результатов с таким бюджетом как у Урала. Я понимаю спартачи кипятком писают, но это объективно.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:53
А при чем здесь эти два клоуна - Семак и Абаскаль ?
Федотов лучший !
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:05
Гончаренко заслужил, команду из ямы вытащил... Реально у него получилось использовать сильные стороны игроков, а это определенно заслуга тренера. Пришел уже по ходу сезона и из г.... конфетку сделал, вытащил казалось бы мертвый Урал. Игр столько же и очков как у Зенита с бразильцами.

Пи.Си. Что здесь делает Ташуев???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:23
Абаскаль - фаворит в этой гонке, это если судить объективно. Все же возможности Зенита на порядок больше , с Зенитом и Писарев бы чемпионил - определенно. На игру Спартака стало намного приятнее смотреть, но обойма все же слабовата по сравнению с Питером. Но Спартак прогрессирует - это очевидно и тут немалая заслуга тренера.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:07, ред.
Абаскаль! Почему не Ганчаренко?! Потому что победа над Крыльями и ничья с Сочи были с помощью пенок, а Крылья и Локо почти всю игру играли против Урала в меньшинстве! В актив только победу над Ростовом занести можно, но у Ростова проблемы с составом были! К тому же Абаскаль играет молодыми россиянами а у Ганчаренко стабильно 6 легов на поле! Да и из Урунова ничего не слепил!)
Ну а Семаку и качана капусты хватит!
А где гений "кузькина мать" Федотов?!
drug01
drug01
вчера в 13:05
Пожалуй Абаскаль будет впереди
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 12:41
Гончаренко!!! С Составом Зенита и Мостовой будет лучшим
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 12:41
Все кто понимает футбол выбирает Ганчаренко
Flamen
Flamen
вчера в 12:35
Ганчаренко
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:07
Предположим у руля Спартака стал(и) Ташуев, Личка, Гончаренко... Что то могло поменяться? Да! И как следствие недобор до 13 баллов.
Поставь этих же людей во главе Зенита... Вопрос, что и в первом случае - Что то могло измениться? Конечно НЕТ! Те же 13 очков в пяти играх, с вероятностью ДНК - 99, 98%
Вывод - Абаскаль первый.
a-league
a-league
вчера в 12:00, ред.
Гончаренко естественно ! Когда у нас чемпионат начинается со второго места, то Семак тут с какого бока ?
dok66
dok66
вчера в 11:51
А как же Гончаренко ? Такие же показатели , но с составом , уступающим даже второму составу Зенита . Да и Гончаренко вытащил Урал с последнего места на 10-е !
makkie
makkie
вчера в 11:48
С составом Зенита даже Мостовой сможет побеждать.
А ты поди добейся успеха, имея в основе Денисова, Пруцева, Маслова и Игнатова! Абаскаль выжимает максимум и должен стать лучшим тренером месяца.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:36
В этом противостоянии тренеров победу пожалуй стоит отдать Абаскалю, ему труднее очки даются.
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