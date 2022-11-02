Семак и Абаскаль претендуют на звание лучшего тренера месяца в РПЛ

Российская Премьер-Лига объявила имена претендентов на звание лучшего тренера месяца по итогам октября.
На награду претендуют:
Сергей Семак («Зенит») — 13 очков за 5 матчей
Гильермо Абаскаль («Спартак») — 13 очков за 5 матчей
Сергей Ташуев («Ахмат») — 9 очков за 5 матчей
Марцел Личка («Оренбург») — 10 очков за 5 матчей
Виктор Ганчаренко («Урал») — 13 очков за 5 матчей
Ну а Семаку и качана капусты хватит!
А где гений "кузькина мать" Федотов?!
Ну а Семаку и качана капусты хватит!
А где гений "кузькина мать" Федотов?!
Гончаренко пришел в "мертвый" Урал уже по ходу сезона, а это значит, что состав явно не его,играть приходится теми игроками что есть, и подготовку он не проводил, но сумел наладить игру и вытащил Урал с последнего места.
Но мне кажется Абаскаль заслуживает немного больше, это его первый сезон в РПЛ, плюс возглавляет Спартак, клуб в котором любому тренеру всегда будет сложно работать, там и давления больше и требования выше.
Гончаренко пришел в "мертвый" Урал уже по ходу сезона, а это значит, что состав явно не его,играть приходится теми игроками что есть, и подготовку он не проводил, но сумел наладить игру и вытащил Урал с последнего места.
Но мне кажется Абаскаль заслуживает немного больше, это его первый сезон в РПЛ, плюс возглавляет Спартак, клуб в котором любому тренеру всегда будет сложно работать, там и давления больше и требования выше.