В «Оренбурге» объяснили, почему Сычевой стал лучшим игроком октября в РПЛ

Спортивный директор «Оренубрга» Дмитрий Андреев рассказал, почему нападающий был признан лучшим игроком РПЛ по итогам октября.

Что тут сказать: объективно Сычевой заслужил этот приз. Прогресса в игре добился благодаря каждодневной работе и правильному отношению — тут других вариантов быть не может. Как сам к этому относится? Не уверен, что он вообще в курсе. Он спал, сейчас только приедет. Как знать: может, вообще именно хороший сон на его результативность повлиял. Сейчас приедет — спросим, как относится. Есть ли уже интерес к Владимиру со стороны других клубов? Нет, пока всё тихо, спокойно.