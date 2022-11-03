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В «Оренбурге» объяснили, почему Сычевой стал лучшим игроком октября в РПЛ

вчера, 12:57

Спортивный директор «Оренубрга» Дмитрий Андреев рассказал, почему нападающий Владимир Сычевой был признан лучшим игроком РПЛ по итогам октября.

Что тут сказать: объективно Сычевой заслужил этот приз. Прогресса в игре добился благодаря каждодневной работе и правильному отношению — тут других вариантов быть не может. Как сам к этому относится? Не уверен, что он вообще в курсе. Он спал, сейчас только приедет. Как знать: может, вообще именно хороший сон на его результативность повлиял. Сейчас приедет — спросим, как относится. Есть ли уже интерес к Владимиру со стороны других клубов? Нет, пока всё тихо, спокойно.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:47
Это как в старой армейской шутке: Хороший, крепкий сон солдата - еще один удар по НАТО.
shlomo
shlomo
вчера в 13:13
Давно не было атакующих открытий из футбольной глубинки, со времен Сапогова, пожалуй, а в этом сезоне сразу два - Сычевой и Каштанов... Ну а так что, Володя очень хорош, нацелен на ворота, двигается здорово!!! Ну и плюс в том что тренр нашел к нему подход и увидел в нем игрока. И лично мне радостно, что Оренбург смог найти хорошего тренера без закидонов, чеха с ментальностью славянина.

Пи.Си. ....это показатель работы наших агентов. которые перегоняли бездарных Прудниковых из клуба в клуб, и не копали в глубину.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:09
Патаму-шта зенитосы и Соболь с Антошкой надоели.Решили разнообразить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:07
Приятно когда футболист растёт в профессиональном плане!
xqb9h63cq5nu
xqb9h63cq5nu
вчера в 13:01
Потому что месяц сложился крайне фартово для него
Гость
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