Сёмин: «Акинфеев мог бы играть в Европе на высоком уровне»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог бы заиграть в Европе.
Акинфеев — лучший вратарь в РПЛ, равных ему нет на сегодняшний момент.
Смог бы он играть в Европе? Есть только 5-6 команд, где он не смог бы играть, а во всех остальных выступал бы на высоком уровне. Он отлично проявил себя на ЧМ-2018, а также в еврокубках.
Но судьба Игоря сложилась по-другому. Уверен, он ни о чем не жалеет, всегда любил Россию и ЦСКА. Спасибо ему за это от всех красно-синих болельщиков!)
Но судьба Игоря сложилась по-другому. Уверен, он ни о чем не жалеет, всегда любил Россию и ЦСКА. Спасибо ему за это от всех красно-синих болельщиков!)