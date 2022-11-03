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Сёмин: «Акинфеев мог бы играть в Европе на высоком уровне»

вчера, 10:14

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог бы заиграть в Европе.

Акинфеев — лучший вратарь в РПЛ, равных ему нет на сегодняшний момент.

Смог бы он играть в Европе? Есть только 5-6 команд, где он не смог бы играть, а во всех остальных выступал бы на высоком уровне. Он отлично проявил себя на ЧМ-2018, а также в еврокубках.

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Все комментарии
Кнвпт
Кнвпт
вчера в 15:16
Это не фантазии, а следует из Вашего ответа.
Ironigor
Ironigor ответ Кнвпт (раскрыть)
вчера в 14:31
Это опять ваши фантазии. Как и в отношении к Акинфееву. Каждый остался при своём мнении .
Кнвпт
Кнвпт ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:22
Ни к селу, ни к городу. Но Вы со мной согласились. Это главное.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:04
Хватит месить пустоту,никто никогда этого уже нен узнает.Пусть Сафонов поскорее уедет,пока бабочек за шиворот не напускал.
Ironigor
Ironigor ответ Кнвпт (раскрыть)
вчера в 12:22
А посторонними фантазиями , ещё больше .
KnowSoccer
KnowSoccer ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:11
А сейчас даже сборной нет. Ну как, формально есть. Простите за грубый юморок "слова нет, а *опа есть".
Кнвпт
Кнвпт
вчера в 11:11
Нет амбиций.
Кнвпт
Кнвпт ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:10
"Преданностью" многое можно завуалировать.
Köln
Köln
вчера в 10:53
Мог, но не смог!
Сп62
Сп62 ответ KnowSoccer (раскрыть)
вчера в 10:47
А как же Л.И.Яшин. Именно игра за сборную страны принесла ему всемирную известность.
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 10:34
Да можно сколько угодно спорить, но Акинфеев спокойно мог бы стать хоть новым Касильясом или Буффоном. Просто одно дело расти в ЦСКА, а другое дело расти в Реале или Ювентусе. Вот об этом не стоит забывать. Тот же Де Хеа - молодой талантливый парень попал в МЮ, а затем стал легендой. Получилось бы у него также в Атлетико? Не факт.

Но судьба Игоря сложилась по-другому. Уверен, он ни о чем не жалеет, всегда любил Россию и ЦСКА. Спасибо ему за это от всех красно-синих болельщиков!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:17
Вполне может быть. Но так никуда и не уехал. Остался преданным только в ЦСКА. Респект и Уважение Игорян !
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