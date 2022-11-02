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Колосков: «По качеству игры меня разочаровала половина команд РПЛ»

вчера, 20:49

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что недоволен качеством футбола, которое показывают команды Российской Премьер-Лиги.

Кто меня разочаровал в первой половине сезона? Скажу именно по игре, а не по результату. Для меня результат — это вторичный показатель, на первом месте — качество игры. Именно по качеству игры меня разочаровала половина из 16 команд нашего чемпионата.

Настоящий, европейский футбол, который мы привыкли видеть, показывают лишь несколько команд: «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Спартак», «Ростов» и в какой-то степени «Динамо». Настоящий футбол — это контроль мяча, высокий уровень технического мастерства, разумность всех игровых действий, хорошая функциональная готовность.

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Кнвпт
Кнвпт
сегодня в 08:38
А меня - все.
memphis
memphis
вчера в 23:58
И тут Крылья советов
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:04
Возможно он увидел в них скачки по кругу.
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 21:48
Это ужас. В прошлом, толковый чиновник, сейчас такого нанес. Назвать Самару и Ростов европейским футболом- это нечто. И зачем такое печатать...
ABir
ABir
вчера в 21:28
Да 6-8 команд играют в футбол, остальные мучаются сами и болельщиков мучают.
gu7d4h4sf7vc
gu7d4h4sf7vc
вчера в 21:28
многие так считают, но в действительности еще больше...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:16
Очередные бредни "почетного". Не так давно он говорил, что практически не смотрит матчи РПЛ. А если не смотреть, то как можно оценить качество игры? Наверно те же голоса, которые нашептывали ему, что Промес - легенда, теперь ночами рассказывают о матчах РПЛ. Вот только они не подсказали бедняге, что половина от 16 - это 8, а у него 6 получается.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:05
Если половина разочаровала, то вторая половина наверное порадовала.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:53
Но всегда в каждом месяце 2 числа бывает итог, как я помню.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 20:52
Здравствуйте. Подведения итогов конкурсов в этом месяца ещё не было.
drug01
drug01
вчера в 20:51
Почему то он не отметил ЦСКА???
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