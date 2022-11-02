Колосков: «По качеству игры меня разочаровала половина команд РПЛ»

Почётный президент РФС заявил, что недоволен качеством футбола, которое показывают команды Российской Премьер-Лиги.

Кто меня разочаровал в первой половине сезона? Скажу именно по игре, а не по результату. Для меня результат — это вторичный показатель, на первом месте — качество игры. Именно по качеству игры меня разочаровала половина из 16 команд нашего чемпионата.

Настоящий, европейский футбол, который мы привыкли видеть, показывают лишь несколько команд: «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Спартак», «Ростов» и в какой-то степени «Динамо». Настоящий футбол — это контроль мяча, высокий уровень технического мастерства, разумность всех игровых действий, хорошая функциональная готовность.