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Игонин: «Не вижу практического смысла в возвращении Лунёва в „Зенит“»

вчера, 12:41

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном возвращении в питерский клуб вратаря «Байера» Андрея Лунёва.

Никто не может сказать сейчас, будет ли играть Лунёв, если он вернётся в «Зенит». Я бы не сказал, что он сильнее тех, кто сейчас есть в питерском клубе. У меня ощущение, что у «Зенита» как раз вратарская линия полностью укомплектована.

Лунёву хорошо бы иметь возможность снова стать конкурентоспособным и попробовать свои силы в другом клубе. Не вижу практического смысла в возвращении Лунёва в «Зенит».

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:31
Судя по результатам Байера вратарю там очень не сладко.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:11
Всегда уходят от вопроса :Кто ставил такую "задачу"-вернуть лавочника? И в связи с чем???ВСё равно трусливые конкуренты до ворот "Зенита" редко доходят,можно и меня поставить.С дуршлагом в руках.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:49
Вратарская линия полностью укомплектована количественно, но не качественно. Но Лунев - это точно не усиление вратарской позиции.
shlomo
shlomo
вчера в 12:49
Укомплектована это не означает что она идеальная.... каждый может накосячить в любой момент...
Гость
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