Игонин: «Не вижу практического смысла в возвращении Лунёва в „Зенит“»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о возможном возвращении в питерский клуб вратаря «Байера» .

Никто не может сказать сейчас, будет ли играть Лунёв, если он вернётся в «Зенит». Я бы не сказал, что он сильнее тех, кто сейчас есть в питерском клубе. У меня ощущение, что у «Зенита» как раз вратарская линия полностью укомплектована.

Лунёву хорошо бы иметь возможность снова стать конкурентоспособным и попробовать свои силы в другом клубе. Не вижу практического смысла в возвращении Лунёва в «Зенит».