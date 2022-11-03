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Гунько: «Нельзя принижать работу Абаскаля в „Спартаке“ из-за уровня РПЛ»

вчера, 12:26

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько оценил работу Гильермо Абаскаля в московском клубе.

Нельзя принижать работу Абаскаля в «Спартаке» и все сваливать на низкий уровень чемпионата. Все тренеры и команды соревнуются в равных условиях. Да, у кого-то легионеры уехали, у кого-то остались, у кого-то получили травмы – у «Спартака» выбыл Мозес.

Абаскаль не только усилил игру команды, но и изменил отношения внутри команды. Думаю, что он честно и справедливо относится к футболистам, не меняет их после первой ошибки, даёт второй шанс. Игроки отвечают ему взаимностью и самоотдачей. Внутренняя «химия» сейчас ощущается в команде – она раскрепостилась, заиграла, никакого избыточного давления.

А давление было из-за происходящего вокруг команды. Сейчас оно спало, а Абаскаль маленькие плюсы сложил воедино. Мне нравится, как футболисты действуют. Даже те, кто нечасто появляются в стартовом составе, не выглядят инородными. Не без ошибок в трансферной кампании это происходит – да, условный Мевля, может, и не вписался.

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ABir
ABir
вчера в 13:37
При любых раскладах на игры Спартака в нынешнем чемпионате приятно смотреть
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:13
Ну тогда давайте возвысим :Каждый новый тренер "Спартака" лучше предыдущего!
Так годится??? Итоговые результаты пока во внимание принимать не будем...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:47
Соглашусь с тем, что когда заканчивается околофутбольная болтовня, когда тренер работает в спокойной обстановке, без давления, вот тогда и получается хороший результат.
Гость
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