Гунько: «Нельзя принижать работу Абаскаля в „Спартаке“ из-за уровня РПЛ»

Бывший тренер «Спартака» оценил работу в московском клубе.

Нельзя принижать работу Абаскаля в «Спартаке» и все сваливать на низкий уровень чемпионата. Все тренеры и команды соревнуются в равных условиях. Да, у кого-то легионеры уехали, у кого-то остались, у кого-то получили травмы – у «Спартака» выбыл Мозес.

Абаскаль не только усилил игру команды, но и изменил отношения внутри команды. Думаю, что он честно и справедливо относится к футболистам, не меняет их после первой ошибки, даёт второй шанс. Игроки отвечают ему взаимностью и самоотдачей. Внутренняя «химия» сейчас ощущается в команде – она раскрепостилась, заиграла, никакого избыточного давления.

А давление было из-за происходящего вокруг команды. Сейчас оно спало, а Абаскаль маленькие плюсы сложил воедино. Мне нравится, как футболисты действуют. Даже те, кто нечасто появляются в стартовом составе, не выглядят инородными. Не без ошибок в трансферной кампании это происходит – да, условный Мевля, может, и не вписался.