Юран: «Адвокат — лучший тренер-иностранец в истории чемпионата России»

Российский тренер поделился мнением о том, кого он считает лучшим иностранным тренером в истории Российской Премьер-Лиги.

Лучший тренер-иностранец в истории российского чемпионата — Дик Адвокат. С «Зенитом» он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА . Всегда надо судить по результатам, как в Европе, а не по знакомству или ещё каким-то факторам. Результат показывает тренера!