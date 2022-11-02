Юран: «Адвокат — лучший тренер-иностранец в истории чемпионата России»

Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о том, кого он считает лучшим иностранным тренером в истории Российской Премьер-Лиги.
Лучший тренер-иностранец в истории российского чемпионата — Дик Адвокат. С «Зенитом» он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Всегда надо судить по результатам, как в Европе, а не по знакомству или ещё каким-то факторам. Результат показывает тренера!
https://youtu.be/XuCW2JpiU3w
Мне кажется победа в Кубке и Суперкубке УЕФА самые значимые на клубном уровне из этого перечня. Помню, пришёл в Зенит, какой энтузиазм, какая харизма, энергия у человека были. Помню, как уходил из Зенита, как болельщики провожали. Это показатель того, какой он человек и что сделал для болельщиков. Больше никого, никогда люди так не провожали из Зенита.
Спасибо за всё, легенда!!! Никогда не забуду кубок и суперкубок уефа, какие тогда были эмоции!!!
Мне кажется победа в Кубке и Суперкубке УЕФА самые значимые на клубном уровне из этого перечня. Помню, пришёл в Зенит, какой энтузиазм, какая харизма, энергия у человека были. Помню, как уходил из Зенита, как болельщики провожали. Это показатель того, какой он человек и что сделал для болельщиков. Больше никого, никогда люди так не провожали из Зенита.
Спасибо за всё, легенда!!! Никогда не забуду кубок и суперкубок уефа, какие тогда были эмоции!!!