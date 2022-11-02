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Юран: «Адвокат — лучший тренер-иностранец в истории чемпионата России»

вчера, 21:57

Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о том, кого он считает лучшим иностранным тренером в истории Российской Премьер-Лиги.

Лучший тренер-иностранец в истории российского чемпионата — Дик Адвокат. С «Зенитом» он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Всегда надо судить по результатам, как в Европе, а не по знакомству или ещё каким-то факторам. Результат показывает тренера!

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:02
Полностью согласен с Сергеем. И сейчас перед глазами стоит та команда, игра которой восхищала всех.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 02:32, ред.
Истина.Всем российским физкультурникам,стоит у него поучится.Юран,тоже неплохой тренер.
Futurista
Futurista
вчера в 22:54, ред.
"Как в Европе" это уже не актуально...

t9m7sahhh8c3
t9m7sahhh8c3
вчера в 22:37
Он лучший по определению.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:08
Вы в прошлом месяца не производили ставок, поэтому пока ни в какой - чтобы сразу в начале месяца аккаунт попал в группу нужно чтобы была хотя бы одра ставка за предыдущий месяц, так что делайте ставку и Вы это узнаете.
протон
протон
вчера в 22:07
Соглашусь с Юраном.
Мне кажется победа в Кубке и Суперкубке УЕФА самые значимые на клубном уровне из этого перечня. Помню, пришёл в Зенит, какой энтузиазм, какая харизма, энергия у человека были. Помню, как уходил из Зенита, как болельщики провожали. Это показатель того, какой он человек и что сделал для болельщиков. Больше никого, никогда люди так не провожали из Зенита.
Спасибо за всё, легенда!!! Никогда не забуду кубок и суперкубок уефа, какие тогда были эмоции!!!
minai
minai
вчера в 22:04
Здесь я совершенно согласен. Генерал достоин своего звания - снимаю шляпу.
Гость
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