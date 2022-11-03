Итальянский журналист: «Шалимов мог бы выиграть „Золотой мяч“»

Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим российским футболистом, который выступал в Европе.

На мой взгляд, самый сильный россиянин, который запомнился в Европе и Серии А, это Игорь Шалимов. В 90-х он играл в «Фодже», «Наполи» и «Интере» и, если бы не звезды в «Милане», то этот футболист мог претендовать и на «Золотой мяч». Аршавин и Мостовой? В бытность игроком Шалимов на три головы был выше этих обоих.

Что касается самого известного русского футболиста в мире, то хотелось бы вернуться в прошлое и посмотреть за игрой Льва Яшина. Безусловно, это лучший, великий и гениальный российский вратарь в истории мирового футбола.