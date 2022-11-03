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Итальянский журналист: «Шалимов мог бы выиграть „Золотой мяч“»

вчера, 11:02

Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим российским футболистом, который выступал в Европе.

На мой взгляд, самый сильный россиянин, который запомнился в Европе и Серии А, это Игорь Шалимов. В 90-х он играл в «Фодже», «Наполи» и «Интере» и, если бы не звезды в «Милане», то этот футболист мог претендовать и на «Золотой мяч». Аршавин и Мостовой? В бытность игроком Шалимов на три головы был выше этих обоих.

Что касается самого известного русского футболиста в мире, то хотелось бы вернуться в прошлое и посмотреть за игрой Льва Яшина. Безусловно, это лучший, великий и гениальный российский вратарь в истории мирового футбола.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:30
зачем всякую бредятину публиковать в СМИ нет у нас в России игроков европейского уровня и никогда не было одна звезда в СССР была это Яшин его признали во всём футбольном мире и не надо всякую фигню сочинять
Baggio R.
Baggio R. ответ Köln (раскрыть)
вчера в 13:47
Шалимов в "Интере" вытеснил из состава будущего обладателя "Золотого мяча" Маттиаса Заммера.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:57
Приятно видеть понимающих в футболе людей, снимаю шляпу
Köln
Köln
вчера в 11:48
Что-то не верится в эти басни!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:13
Шалимов был хороший игрок, но до уровня суперзвезды он всё же сильно не дотягивал.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 11:11
ну ок, тогда и Кокогол мог
Гость
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