Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Свинов: «Не скажу, что без бразильцев „Зенит“ будет другой командой»

вчера, 08:16

Выступающий на правах аренды в воронежском «Факеле» вратарь Илья Свинов поделился мнением о лучших нападающих нынешнего сезона РПЛ.

Кого из нападающих бы выделил за эти полсезона? Соболева. Хотя против нас у него не очень хорошо получилось сыграть, но в этом сезоне он очень силен. Комличенко – очень мощный форвард, хорошо цепляется за мячи. Малком и Клаудиньо – запредельный уровень, топ для нашего чемпионата. Сейчас играли с «Оренбургом»: мне Мансилья очень понравился. Мы готовились, смотрели нарезки. Это очень быстрый футболист, прессингует, отрабатывает сзади.

Без Малкома и Клаудиньо «Зенит» был бы совсем другой командой? Не совсем другой. Там очень большой состав. Например, у них есть Зелимхан Бакаев. Я с ним тренировался и знаю, что он может, это топ-игрок. Если довериться ему, на мой взгляд, «Зенит» может не заметить потери даже Малкома. Что касается Клаудиньо, он очень сильный, но на его позицию есть Мостовой. Да, бразильцы делают разницу, но не скажу, что у «Зенита» без них будет другая команда. Может быть, только пары-тройки голов не досчитаются.

В июне нынешнего года Свинов перешёл в «Факел» на правах аренды из московского «Спартака». В декабре прошлого года «Спартак» выкупил футболиста из воронежского клуба за 20 млн рублей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Арбитр Федотов: «Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку»
Сегодня, 15:38
Хачатурянц: «Карпин — суперпрофессионал, пользующийся доверием у игроков»
Сегодня, 15:23
Газзаев: «Я считаю, что нам нужно играть любые контрольные матчи»
Сегодня, 14:59
Мостовой: «Нет понимания, зачем сборная продлила Карпина»
Сегодня, 14:53
Колосков прокомментировал продление контракта с Карпиным
Сегодня, 14:23
Рубашко: «Гаранину пока нездоровится»
Сегодня, 13:57
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:15, ред.
Своим глазам я не верю, а вот Свинову поверил сразу. Особенно его мнению, что Мостовой без ущерба для команды может заменить Клаудиньо. Да и Бакаеву по силам играть на уровне Малколма, недаром первый постоянно шлифует своё мастерство на лавочке.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:21
вот без Газпрома Зенит точно другой командой, покупать чемпионаты будет сложно
makkie
makkie
вчера в 10:47, ред.
Чего спорить, давайте посмотрим на Зенит без бразильцев:

Кержаков
Караваев-Чистяков-Алип-Круговой
Ерохин-Кузяев
Мостовой-Бакаев-Сутормин
Сергеев

Ну и на что такой состав может претендовать? Думаю, на 6-7 место, если не ниже. По крайней мере на первых порах, пока сыгранности нет. Зато на такую команду будет приятнее смотреть, и молодёжь может подтянуться - не всё же на загорелых кудесниках мяча выезжать. В Зените совсем забыли о развитии своих кадров. Одни легионеры в основе!
galem72
galem72
вчера в 10:14
Без бразилов данный клуб сразу будет претендовать на финал ЛЧ.
Kolenok
Kolenok ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 10:03
В первой лиге!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 09:58
Ну ты вспомнил,когда это было, теперь это уже другой Зенит, и другой ЦСКА!
83yx6wj4msyt
83yx6wj4msyt
вчера в 09:41, ред.
А надо попробовать в деле, передать их на время в Торпедо
YVG
YVG ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 09:15, ред.
И без бразил Зенит брал Кубок УЕФА и Суперкубок, а 4-5 место давно зарезервировали кони.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:35
Без Бразил Зенит будет занимать максимум 4-5 место в таблице!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 