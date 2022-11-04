Свинов: «Не скажу, что без бразильцев „Зенит“ будет другой командой»

Выступающий на правах аренды в воронежском «Факеле» вратарь поделился мнением о лучших нападающих нынешнего сезона РПЛ .

Кого из нападающих бы выделил за эти полсезона? Соболева. Хотя против нас у него не очень хорошо получилось сыграть, но в этом сезоне он очень силен. Комличенко – очень мощный форвард, хорошо цепляется за мячи. Малком и Клаудиньо – запредельный уровень, топ для нашего чемпионата. Сейчас играли с «Оренбургом»: мне Мансилья очень понравился. Мы готовились, смотрели нарезки. Это очень быстрый футболист, прессингует, отрабатывает сзади.

Без Малкома и Клаудиньо «Зенит» был бы совсем другой командой? Не совсем другой. Там очень большой состав. Например, у них есть Зелимхан Бакаев. Я с ним тренировался и знаю, что он может, это топ-игрок. Если довериться ему, на мой взгляд, «Зенит» может не заметить потери даже Малкома. Что касается Клаудиньо, он очень сильный, но на его позицию есть Мостовой. Да, бразильцы делают разницу, но не скажу, что у «Зенита» без них будет другая команда. Может быть, только пары-тройки голов не досчитаются.