Спортивный директор «Лацио»: «В Италии Дзюба бы заиграл только в Серии B»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре оценил перспективы Артема Дзюбы продолжить карьеру в Италии.
Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же «Венеция» реально станет подписывать его.
Из-за ситуации в мире сейчас вряд ли какой-либо европейский клуб согласится на российского игрока. Но Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать.
Дзюба является игроком турецкого клуба «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 5 матчей и забил 1 гол.
Вроде и не похвалил...вроде и не поругал...
Главное знать что ответить...)))
Вроде и не похвалил...вроде и не поругал...
Главное знать что ответить...)))