Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИталия. Серия B 2022/2023

Спортивный директор «Лацио»: «В Италии Дзюба бы заиграл только в Серии B»

вчера, 13:07

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре оценил перспективы Артема Дзюбы продолжить карьеру в Италии.

Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же «Венеция» реально станет подписывать его.

Из-за ситуации в мире сейчас вряд ли какой-либо европейский клуб согласится на российского игрока. Но Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать.

Дзюба является игроком турецкого клуба «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 5 матчей и забил 1 гол.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Футболист «Амкала» перешёл в болгарский «Ботев»
25 октября
В «Трабзонспоре» оценили возможность приобретения Дзюбы
15 октября
Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» рассказал о состоянии Оздоева
12 октября
Кокорин забил второй гол за «Арис»
09 октября Видео
Башкиров надеется подписать контракт с клубом из Андорры
08 октября
Пропал Артём Дзюба. Монтелла месяц не выпускает форварда на поле
05 октябряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии14
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:30
Если ты кого то не знаешь...авансом сделай ему комплимент..скажи что он мог бы заиграть в Серии В....
Вроде и не похвалил...вроде и не поругал...
Главное знать что ответить...)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:28
Дзюба, это прошлое. Давайте нового героя).
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 14:49
Откуда берут такие бредовые новости,спортивному директору лацио больше делать нечего,чем о дзюбе думать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:35
Это ещё не факт
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:17
Рукоблуд даже в любительской лиге не может заиграть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 