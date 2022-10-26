В 2023 году карту болельщика можно будет оформить дистанционно

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин сообщил, что со следующего года карту болельщика можно оформить дистанционно.
«Сейчас оформление заявки на получение карты болельщика составляет всего несколько минут — гражданину достаточно ввести логин и пароль, чтобы войти в свою учетную запись. Дальше нужно загрузить фотографию и направить такое заявление на портал. В связи с загруженностью в МФЦ есть очереди, наверное, придется постоять, но это займет 10-15 минут», — сказал Дубынин.
«До конца года новый сервис будет выведен на портале, можно будет использовать биометрию, которую граждане сдают в соответствии с законом в банках, — продолжил он. — С марта 2023 года у нас будет обеспечена возможность по оформлению карты болельщика в полностью дистанционном формате. Важно отметить, что мы планируем до конца года вывести специальное мобильное приложение карты болельщика, где будут сосредоточены все важные сервисы».
Проверка прошла без проблем, мне одобрили получение карты болельщика и что самое главное не долго.
Вроде всё быстро и без всякой волокиты, но тут возникла одна проблема, надо лично прийти в МФЦ и подтвердить личность. А данная услуга оказывается не во всех регионах есть. По крайней мере в Иркутске и Иркутской области нет.
Так, что будем ждать.
Проверка прошла без проблем, мне одобрили получение карты болельщика и что самое главное не долго.
Вроде всё быстро и без всякой волокиты, но тут возникла одна проблема, надо лично прийти в МФЦ и подтвердить личность. А данная услуга оказывается не во всех регионах есть. По крайней мере в Иркутске и Иркутской области нет.
Так, что будем ждать.