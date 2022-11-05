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Точилин считает, что «Сочи» заслуживал победу в матче со «Спартаком»

вчера, 17:31
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Когда Промес забил на 7‑й минуте, то было расстройство. Первый подход закончился для нас пропущенным мячом, но по настрою и желанию команды было видно, что мы эту игру не отдадим. Ход матча был такой, что мы наиграли больше чем на ничью.

В первом тайме были неплохие подходы у «Спартака», но мы перекрыли зоны, ударов много заблокировали, и у нас были хорошие подходы. Первый тайм был ничейный, а во втором мы играли с преимуществом и создали больше моментов.

Переломный момент? В первую очередь, у нас молодой Шипунов играл, в таких матчах, с такой интенсивностью не хватило его. Заменив его на Сарвели, мы старались добавить агрессии. Влад вышел, и претензий к нему нет.

Последнее время часто реагируем на судейские моменты, но арбитры на то и арбитры, чтобы им принимать решения. Все хотят понимать, по каким правилам они трактуются. Здесь видят удар, там не видят. Все хотят, чтобы играли по одним правилам.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:12
Сегодня Спартак был слаб, Сочи не выглядели лучше, закономерная ничья
Nottrow
Nottrow
вчера в 21:47
Точилину лучше уйти, не тянет он в таком Сочи.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:08
Это он погорячился.
ДСА
ДСА
вчера в 17:52
Когда всё благополучно закончилось можно теперь понты колотить и сетовать на невезение.
Гость
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