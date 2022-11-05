Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Арбитр Федотов: «Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку»

вчера, 15:38
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В первом тайме матча 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» случился эпизод, в котором главный арбитр встречи Артём Чистяков не показал вторую жёлтую карточку нападающему гостей Александру Соболеву за удар рукой в голову полузащитнику хозяев Артуру Юсупову.

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал ситуацию.

Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку в матче с «Сочи» за применение рук в борьбе за мяч. Это очевидная красная карточка. Первую жёлтую ещё можно было не показывать, зажевать момент, но получилось очень глупо. Соболев вообще почти во всех своих матчах должен быть удалён в первом тайме.

Почему Соболеву можно так играть, а другим нет? Я связываю это с тем, что Каманцев в первую очередь поехал объяснять правила в «Спартак» — и общался там с ними два часа. А «Краснодару», например, уделил только 30 минут.

Странный человек этот Чистяков: Терехову не показывает карточку, хотя там было очевидно, Соболеву показывает неочевидную первую, а потом не удаляет. Хотя его надо было выгонять за такую игру. Так работать нельзя.

Если судьям не объясняют, как играет Соболев, не говорят, что лучше не показывать первую пограничную карточку в начале, то этот клубок арбитров вообще надо разогнать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пономарев: «ЦСКА играл по-деревенски против „Пари НН“»
Вчера, 23:52
Масалитин: «Поражение от „Пари НН“ — ошибка Федотова»
Вчера, 23:11
Орлов: «Чистяков мыслями уже в другой команде. Возможно, в „Ахмате“»
Вчера, 22:48
Селюк: «Время бразильцев в „Зените“ прошло»
Вчера, 22:14
Федотов: «Сказать, что у нас ничего не получилось — ничего не сказать»
Вчера, 22:05
Червиченко: «Сейчас у „Спартака“ начало кризисного периода»
Вчера, 21:21
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:24
Что не удалили Соболя - это, конечно, неправильно. Но самое хреновое - это игра Спартака. Теперь самое главное - дотянуть до зимнего перерыва и ждать усиления состава. С таким составом бороться за медали проблематично.
Странный был судья. Если в первом тайме пропустил кучу нарушений, то во втором свистел почти все падения и касания игроков. Видимо, по мордам от кого-то получил в перерыве.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:32
Для этого нужен робот. Пока судят люди, этого не будет.
pomor45
pomor45
вчера в 19:31
Соболев - футболист способный, но хам на генетическом уровне. Чувствуется, что распускать руки - повадка с детства. Это генетика и это не исправить. Судьи понимают, что, если его судить честно, то будет сидеть по-красному, постоянно, это всё равно что выкинуть из футбола. Они его щадят, надеясь на исправление. Вероятно, напрасно. Положение будет только усугубляться.
Сп62
Сп62
вчера в 19:06
За первую ЖК Соболеву надо руки отбивать. Хватать руками на чужой половине поля - безрасудство.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:53
Почему странный? Арбитры должны изучать манеру игры футболистов иначе им надо судить первенство водокачки.
cska1948
cska1948
вчера в 18:50
Что тут непонятного? Чистяков не показал Соболеву вторую ЖК, чтобы он не стала КРАСНОЙ.
tzafg4hh9cdh
tzafg4hh9cdh
вчера в 18:42
Соболеву ее не дают уже третий раз, не дадут и дальше, а скалозубый дельфин вообще оборзеет.
DEIVID_357
DEIVID_357
вчера в 18:24
Пусть сначала Терехову покажут жк, а затем уже можно и Соболю вторую.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 17:33
Его уже второй раз прощают!!!!!!!!!!!!!!!!По-ходу растет второй Вернблум,которого защищали на самых верхах РФС,вот и сейчас защищают Соболева(наверное),если и дальше такое продолжится,то это будет уже точно такая же ситуация как с Вернблумом ,который каждый 2-й матч должен был пропускать!!!!!!!!!!!!!!!!!
dok66
dok66
вчера в 17:11
Однозначно . Удар локетем был . Почему не удалил судья , вопрос к нему .
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 16:45
Постоянно заседают различные судебные комиссии. Ни разу не поверю, что там не замечают, что Соболев не только король всех дельфинов, но и чрезвычайно грязный и подлый игрок. Но он продолжает нырять и играть грязно и нет никакой судейской реакции. Почему?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 16:17
Них.. не понятно. Но очень интересно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:11
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Штанмайер (раскрыть)
    вчера в 16:11
    Согласен, отвратительный типок даже деиловатый.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:10
    Уже не первый раз судьи ошибаются в пользу дельфина.
    Штанмайер
    Штанмайер
    вчера в 15:56
    Конечно нужно и не первый матч...эту мерзость надо вообще на 5 матчей дисквальнуть....
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 15:49
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 15:47
      Буду считать, что для Соболя, это последнее китайское предупреждение. Выводы делать надо для него самого. По краю ходит в каждом матче.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 15:46
      Странный комментарий Федотова.........

      Разве судья должен знать и разбираться "как играет Соболев"...Иванов,Петров,Сидоров....

      Он должен просто видеть нарушения и фиксировать их...вне зависимости от фамилии игрока...и клубной принадлежности...
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       