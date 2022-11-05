Арбитр Федотов: «Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку»

В первом тайме матча 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» случился эпизод, в котором главный арбитр встречи не показал вторую жёлтую карточку нападающему гостей за удар рукой в голову полузащитнику хозяев Артуру Юсупову.

Футбольный арбитр прокомментировал ситуацию.

Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку в матче с «Сочи» за применение рук в борьбе за мяч. Это очевидная красная карточка. Первую жёлтую ещё можно было не показывать, зажевать момент, но получилось очень глупо. Соболев вообще почти во всех своих матчах должен быть удалён в первом тайме.

Почему Соболеву можно так играть, а другим нет? Я связываю это с тем, что Каманцев в первую очередь поехал объяснять правила в «Спартак» — и общался там с ними два часа. А «Краснодару», например, уделил только 30 минут.

Странный человек этот Чистяков: Терехову не показывает карточку, хотя там было очевидно, Соболеву показывает неочевидную первую, а потом не удаляет. Хотя его надо было выгонять за такую игру. Так работать нельзя.

Если судьям не объясняют, как играет Соболев, не говорят, что лучше не показывать первую пограничную карточку в начале, то этот клубок арбитров вообще надо разогнать.