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Павлюченко: «Хорошо, что продлили контракт с Карпиным»

вчера, 16:00

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал продление контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным

Хорошо, что продлили контракт. Сборная должна существовать. Пускай мы будем играть только с Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и так далее. Главное, чтобы была сборная, чтобы футболисты приезжали. Всё-таки футбол – спорт номер один, и все люди хотят видеть национальную команду, лучших российских футболистов, и неважно, с кем они играют. Всё равно настанет тот день, когда мы вернёмся на чемпионат мира, Европы, будем участвовать в Лиге чемпионов. Так сложилась сейчас ситуация, но сборная нужна. Поэтому я положительно отношусь к продлению контракта.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:11
В нынешней ситуации разницы нет никакой.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:02
Аж Павлюченко расчувствовался!
Гость
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