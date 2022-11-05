Павлюченко: «Хорошо, что продлили контракт с Карпиным»

Экс-футболист сборной России прокомментировал продление контракта с главным тренером национальной команды

Хорошо, что продлили контракт. Сборная должна существовать. Пускай мы будем играть только с Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и так далее. Главное, чтобы была сборная, чтобы футболисты приезжали. Всё-таки футбол – спорт номер один, и все люди хотят видеть национальную команду, лучших российских футболистов, и неважно, с кем они играют. Всё равно настанет тот день, когда мы вернёмся на чемпионат мира, Европы, будем участвовать в Лиге чемпионов. Так сложилась сейчас ситуация, но сборная нужна. Поэтому я положительно отношусь к продлению контракта.