Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Абаскаль заявил, что 2-й тайм с «Сочи» — его худший отрезок в «Спартаке»

вчера, 17:22
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

Сегодня нам не обойтись без самокритики. Мы провели отличный первый тайм, но не смогли развить свое преимущество. Не реализовали моменты, не решили судьбу матча в свою пользу досрочно. А затем, получив контроль над мячом, «Сочи» этим воспользовался. На этом стадионе всем командам приходится сложно. Вот и нам сегодня тоже было очень непросто. «Сочи» — сильный противник. И в этом плане заработанное очко, считаю, можно занести нам в актив.

Довольно ранняя замена Соболева связана с тем, что мяч плохо доходил до нападающих. Кроме того, я учитывал, что на его игре может сказываться желтая карточка, полученная в первом тайме.

Я согласен, что второй тайм сегодня — это худший отрезок «Спартака» за время моей работы с командой. Так бывает: когда ты отдаешь мяч сопернику, к тому же далеко не самому слабому и очень техничному, могут возникать серьезные проблемы.

Мы должны правильно отреагировать на это. Не говорить о травмированных, не говорить о зимних трансферах. А думать о сегодняшнем дне и еще больше работать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пономарев: «ЦСКА играл по-деревенски против „Пари НН“»
Вчера, 23:52
Масалитин: «Поражение от „Пари НН“ — ошибка Федотова»
Вчера, 23:11
Орлов: «Чистяков мыслями уже в другой команде. Возможно, в „Ахмате“»
Вчера, 22:48
Селюк: «Время бразильцев в „Зените“ прошло»
Вчера, 22:14
Федотов: «Сказать, что у нас ничего не получилось — ничего не сказать»
Вчера, 22:05
Червиченко: «Сейчас у „Спартака“ начало кризисного периода»
Вчера, 21:21
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:13
Самокритично и это хорошо, вот только и первый тайм не удался! Весь матч был наверное самый плохой за этот сезон!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:12, ред.
Тревожный звоночек прозвенел в матче с Торпедо . Ребятки по-моему ,уже в отпуске . Да и веры в то ,что можно ещё догнать Зенит , не было . А зря ! Зенит потерял сегодня 3 очка и мы могли бы приблизиться по очкам ,но ......, у нас как всегда . Не используем свои моменты ,когда ,кровь из носу , это необходимо . Потом будем сопли жевать . Как бы с таким настроем ,Локомотиву не влететь .
Сп62
Сп62
вчера в 19:12
Да и первый тайм провели довольно вольяжно. Явно не настроились на игру.
112910415
112910415
вчера в 17:53
хорошо, что не сваливает на плохое поле, ветер, травмы ..
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:25
Да пожалуй по самоотдаче самый худший матч Спартака!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 